Si no has visto ya por Madrid un Scooter marca Yadea, es probable que lo hagas muy pronto. El fabricante chino de vehículos eléctricos desembarcó en España a finales de junio y su página web estará completamente operativa en agosto. Esto es lo más básico que necesitas saber sobre la compañia.



Yadea comenzó en el negocio de vehículos eléctricos en 2008 y no le ha ido nada mal en ello. Se autodenomina primer fabricante mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas y a juzgar por sus cifras de ventas es probable que lo sea. Según datos de Bike, en 2020 superó la marca de los 10 millones de unidades vendidas en el mundo. Es un dato interesante teniendo en cuenta que en 2019 sus ventas eran de poco más de seis millones.

La compañía diseña y fabrica sus propios vehículos. En otras palabras, que no licencia los de terceros, aunque en España han entrado comercialmente de la mano de Human Mobility, la misma compañía que vende las motos del fabricante taiwanés Kymco. Internamente ambas compañías no tienen nada que ver, pero Yadea confía en tener 200 puntos de venta físicos de aquí a final de año gracias a este acuerdo.

La especialidad de Yadea son las baterías, los cargadores y los sistemas de ahorro de energía en movimiento. La última generación que ha presentado utilizan grafeno para optimizar la carga y la autonomía.

Yadea aprovechó su entrada en España para presentar eñ VFLY F200, un scooter con motor eléctrico de 10KW capaz de alcanzar los 100km/h con una aceleración de 0 a 50km/h en solo 2,5 segundos. La autonomía nominal es de 100km con una sola carga. De momento no ha especificado precio o disponibilidad de este nuevo modelo, pero no es para nada el único. En su página web española puedes consultar la ficha técnica de seis scooters que venderá en España. si nos atenemos a su página internacional, ese catálogo pronto se ampliará a patinetes eléctricos y a una mountain e-bike.

Por supuesto, queda por ver si los vehículos de Yadea son de más calidad que la competencia actual en eléctricos o no. Las primeras críticas son buenas, pero es imposible saberlo tan pronto. De momento no está de más saber que hay un nuevo fabricante en el mercado. Aunque solo sea para no quedarnos con cara de poker cuando veamos el primero por la calle.