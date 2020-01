Se filtra el primer guión original de The Rise of Skywalker, y es completamente diferente a la película

star wars: the rise of skywalker

Star Wars

En lo que parece el enésimo gir o argumental de Star Wars, se ha filtrado un resumen del guión original de The Rise of Skywalker escrito por Colin Trevorrow. El texto ha aparecido en el subforo de filtraciones de Reddit y lo que cuenta es... bueno... muy diferente a lo que hemos visto en las salas de cine.

Ni Disney ni Lucasfilm han hecho comentarios sobre la filtración, pero r/StarWarsLeaks tiene una sólida trayectoria filtrando documentos genuinos. Una fuente anónima a la que hemos consultado nos ha confirmado la legitimidad del resumen. Aparentemente es de verdad la historia que Trevorrow y Connolly habían escrito antes de que Abrams la retocara a su antojo.

Según este resumen, el título original de la película ni siquiera era The Rise of Skywalker, sino Duel of The Fates (El duelo de los destinos). El último borrador data de diciemb re de 2016, semanas antes de que Carrie Fisher falleciera. En su versión, el personaje de Kelly Marie Tran (Rose Tico) tenía un papel mucho más importante y muchas más escenas compartidas con C-3PO y R2D2. Los tres se embarcaban en una misión para encender una señal desde Coruscant que servía para solicitar ayuda a los aliados de la R esistencia en su batalla final contra la Primera Orden. Mientras tanto, Rey, Poe y Chewbacca viajaban a un planeta remoto para buscar información que sirviera a Rey en su nueva situación.

Personajes como Zorii Bliss o el adorable ingeniero extraterrestre Babu Frik están completamente ausentes, pero la mayor ausencia es la del Emperador Palpatine. El lord Sith aparece en el guión de Trevorrow, pero no como un ente vivo (o lo quiera que sea su estado en la película). A l igual que en la versión de Abrams, Kylo Ren viaja a Mustafar, pero el texto muestra escenas de lo que el personaje hizo allí mientras Rey decidía si era digna de ser una Je di o si la orden debía siquiera continuar. Mientras Kylo Ren busca el holocró n Sith es atormentado por visiones de Luke como fantasma de la Fuerza que lo provoca con frases como: “A esto es a lo que conduce el lado oscuro, a una tumba vacía”.

El holocrón resulta ser un holograma de Palpatine con lo que parece su testamento dirigido a Darth Vader. El Sith Lord pide a Vader que adopte al joven Skywalker como su aprendiz y lo lleve en presencia de Tor Valum, el maestro Sith que enseñó a Palpatine todo lo que sabe.

A lo largo de todo el guión de Duel of the Fates, varios personajes tratan de rescatar a Kylo Ren del lado oscuro. La General Leia es la más escéptica, pero Rey cree que cualquiera puede cambiar y mantiene una conversación con Finn al respecto.

Mientras tanto, Kylo logra encontrar a Tor Valum, que básicamente es un muerto viviente de 7.000 años de edad con la voz de Adam Driver y una apariencia que el guión describe como Lovecraftiana. Solo ver ese horror en la gran pantalla ya hubiera merecido la pena. Kylo entrena con ese horror y se enfrenta a una visión del mismísimo Darth Vader solo para perder y aumentar su odio hacia Rey y sus ganas de atraerla al lado oscuro. En el transcurso de ese entrenamiento, el holocrón hiere gravemente la cara de Kylo Ren, que acaba siendo horriblemente restaurada con acero mandaloriano fundido.

Como muchos fans sospechaban, esta versión de Rise of the Skywalker mostraba a Kylo Ren y a Rey colaborando en pos de objetivos similares, con ambos personajes luchando contra sus ideas y emociones contradictorias. Al final, y a diferencia de lo que vimos en el cine, Rey fracasa en su intento de redimir a Kylo Ren y este es finalmente destruido, no sin antes revelar que los padres de Rey, como se decía en The Last Jedi, eran dos don nadie al servicio del líder supremo Snoke.

Hay muchas otras diferencias en este guión que van desde Chewbacca pilotando un X-Wing, a la Resistencia haciéndose con el control de un destructor estelar. Hasta hay un droide cuya descripción se parece mucho a Darth Maul.

Todo esto no implica que el guión de Trevorrow fuera mejor, pero hay que reconocer que estaba lleno de ideas muy interesantes entre las que destaca la ausencia de Palpatine y la presencia de un lord Sith muerto viviente de apariencia lovecraftiana y nombre que suena a banda de death metal noruega.

La identidad de la persona que ha filtrado el guión aún sigue siendo un misterio, pero no hace falta ser detective para imaginar quién ha podido ser.