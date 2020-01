Se filtran nuevas fotos de la Xbox Series X donde se pueden ver todos los puertos de la consola

Foto: Microsoft

Microsoft sorprendió a mucha gente cuando anunció su próxima gran consola, la Xbox Series X, a finales del año pasado durante los Game Awards 2019. Y ahora, alguien parece haber filtrado las primeras fotos de la consola meses antes de su lanzamiento oficial.

El usuario de Twitter @ Doug-DragoX subió dos fotos de lo que parece ser una Xbox Series X, en las que se ven la parte frontal y algo mucho más importante : los puertos traseros de la próxima consola de Microsoft. Pero que alguien haya subido algunas fotos a Twitter alegando que esta es la nueva Xbox Series X no significa necesariamente que sea real .

Donde las cosas se ponen realmente interesantes es en la segunda foto, donde aparece un número de serie de esta supuesta Xbox Series X. Si introduces ese número de serie en la web de Microsoft, en realidad la cosa funciona, y aparece registrado como un dispositivo genérico “no específico” . Est o sigue sin significar que sea una foto 100% real , aunque le añade más credibilidad a esta filtración , sobre todo porque estas fotos coinciden casi exactamente con un informe de Thurott.com que detalla cómo serían los puertos de la Xbox Series X.

Asumiendo que estas fotos se an legítimas , nos encontramos con una disposición de puertos muy similar en la nueva Xbox Series X: un puerto de Ethernet, un puerto HDMI, un puerto S / PDIF de audio, un puerto de alimentación y dos puertos USB Tipo-A. El único puerto que llama la atención es la larga ranura al lado del puerto Ethernet, que no se encuentra en ningún dispositivo Xbox en la actualidad , y que no parece ajustarse a la forma o tamaño de ningún otro puerto de uso común. Esto sugiere que la Xbox Series X podría tener un puerto patentado especial para un periférico único, posiblemente un Kinect de nueva generación (aunque cuando hablamos sobre un dispositivo de este tipo el año pasado, Microsoft insistió en que no estaban desarrollando ninguno), o más probablemente, unos auriculares de realidad virtual de algún tipo.

Esta es una captura de lo que aparece cuando metemos el número de serie de la fotografía filtrada. El dispositivo introducido es el de la izquierda del todo.

Foto: Sam Rutherford (Gizmodo)



El resto de agujeros a la izquierda y derecha de la parte posterior de la consola parecen ser rejillas de ventilación para ayudar a mover el aire. L a filtración también parece confirmar que habrá un puerto USB-A más junto a la ranura para los discos . Si esta foto es de verdad , la Xbox Series X tendrá un buen puñado de puertos , aunque espero que Microsoft incluya al menos un puerto USB tipo C también.

Seguramente surjan aún más rumores y noticias a medida que nos acerquemos al E3 2020.