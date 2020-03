Se suspenden los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia en tiempos de paz

Filed to:

Foto : Jae C. Hong ( AP Images )

Ya es oficial. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido suspendidos hasta el año 2021, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 que está afectando a todo el planeta. Se trata de la primera vez en la historia que se suspenden unas Olimpiadas en tiempos de paz.

Y es que hasta ahora, los Juegos Olímpicos se habían llevado a cabo casi sin excepción en todas las ocasiones pautadas desde las primeras Olimpiadas modernas de 1896 en Atenas, Grecia. Las únicas ediciones de los Juegos Olímpicos que han sido canceladas fue debido a que coincidieron con las dos Guerras mundiales.

Ahora, el coronavirus se ha cobrado la edición de Tokio 2020, algo que parecía inevitable desde que el brote del virus se convirtió en una pandemia mundial a comienzos del mes de marzo. El Primer ministro de Japón, Abe Shinzo, confirmó la decisión en conjunto con el Comité olímpico internacional: “hemos acordado que tanto los Juegos Olímpicos como los Juegos Paralímpicos de Tokio se llevarán a cabo al menos en verano de 2021", aseguró el mandatario nipón.

Por supuesto, ese “al menos” en su comunicado asegura que la fecha continúa siendo tentativa, y todo dependerá de cómo evolucione el control de la pandemia hasta entonces, con la esperanza de que las autoridades sanitarias de cada país y la Organización mundial de la salud logren contener el virus lo antes posible.

Hasta ahora, Japón se ha convertido en uno de los primeros países en “aplanar la curva” de una manera drástica, expresión utilizada para describir que la cantidad de nuevos contagios por COVID-19 es cada vez menor. Sin embargo, un evento de tal magnitud a nivel internacional suponía que docenas de miles de personas de todo el mundo viajaran a Japón en julio, lo que lógicamente supone un riesgo muy grande. Es por eso que países como Canadá, Australia, Alemania y Noruega, entre otros, estaban solicitando y presionando a las autoridades japonesas y del Comité olímpico internacional para que suspendieran las Olimpiadas, incluso asegurando que de no posponer el evento, sus atletas no asistirían.

Sin dejar de lado el impacto severo que está teniendo el coronavirus a nivel mundial en aspectos como la salud y la economía, posponer los Juegos Olímpicos tras años de planificación, inversión y preparativos, es otro golpe para la economía regional del anfitrión, en este caso, la c iudad de Tokio. Afortunadamente, al menos, no han sido cancelados de forma definitiva sino solo pospuestos por un año, así que tendremos que esperar para ver a Mario con la antorcha olímpica. [The Wall Street Journal vía Verge]