A principios de este mes, Sega Japón anunció una continuación de su miniconsola Mega Drive llena de juegos, pero aparentemente la compañía tiene más reservado para el día en que Mega Drive Mini 2 sea lanzada oficialmente y ahora reveló que también está reviviendo el clásico controlador de la palanca junto con él.



Aunque Sega Genesis Mini (también conocida como Mega Drive Mini en varias regiones internacionales, incluido Japón) llegó unos años después de las consolas miniaturizadas NES Classic Edition y SNES Classic Edition de Nintendo, avergonzó los esfuerzos de Nintendo con la inclusión de 40 clásicos de 16 bits. La próxima Mega Drive Mini 2 supera la original con un diseño aún más pequeño pero con 50 juegos incluidos, incluidos varios títulos de Sega CD mejorados (mejor sonido y video) como Virtua Racing y Sonic the Hedgehog CD.



Cuando se reveló inicialmente, Sega anunció que Mega Drive Mini 2 solo estaría disponible en Japón a partir del 27 de octubre por alrededor de $ 75 con un solo controlador Fighting Pad 6B de seis botones, pero no reveló la lista completa de juegos que incluiría. En anuncios posteriores, la compañía ha estado revelando lentamente la lista completa de juegos de Mega Drive Mini 2, incluido uno que incluye algo aún más sorprendente. El 27 de octubre, Sega también lanzará un renacimiento USB modernizado del controlador de palanca Sharp Cyber ​​Stick: un pad de juego que rompe vueltas con un joystick y una palanca de aceleración que se puede intercambiar y alternar entre los modos digital y analógico.



El nuevo USB Cyber ​​Stick será potencialmente útil con juegos de Mega Drive Mini 2 incluidos como After Burner 2, pero Sega no ha revelado cuánto costará (ni si alguna vez estará disponible fuera de Japón) y si terminará siendo más cara que la propia mini consola, no estamos tan seguros de que vaya a ser un accesorio imprescindible.