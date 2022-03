Durante este fin de semana, y como adelanto de la Game Developers Conference de este año, Ubisoft mostró una nueva tecnología en la nube que está desarrollando. Según la compañía, esta nueva tecnología, llamada Scalar, les permitirá crear “mundos aún más grandes” de lo que es posible actualmente.

Advertisement

Sí, sí, has leído . Ubisoft nos amenaza con juegos aun más grandes. Y eso que y a lanza juegos que posiblemente sean demasiado grandes. Ante eso solo tengo que decir una cosa : Ubisoft, detente y piénsatelo bien . Te lo ruego.

Mira, no soy ningún ludita. Me gustan las nuevas tecnologías y el software tanto como a cualquiera . Y desde un punto de vista técnico, el nuevo sistema Scalar de Ubisoft suena genial . Según Ubisoft , est a tecnología es compatible con todas las plataformas y puede ejecutar varios componentes de los motores de Ubisoft ya existentes, como su IA o sus sistemas de físicas . Y todo esto desde la nube, pudiendo hacer este trabajo en “un número potencialmente ilimitado de ordenadores ”, lo que permite a la empresa aprovechar esencialmente una “cantidad infinita de poder de computación ”. Eso t ambién podría permitir a Ubisoft actualizar sus juegos y agregarles contenido sin tener que implementar parches específicos.

Ubisoft explicó algunas formas diferentes que tenía de aprovechar este poder en sus videojuegos, incluidos los juegos futuros que podrán admitir una gran cantidad de jugadores online al mismo tiempo. Ubisoft también quiere crear nuevos tipos de juegos que no tengan que depender de una potencia informática limitada, como es el caso con la gran mayoría de juegos actuales .

Ubisoft habla de crear juegos grandes, como si no hubiera lanzado más de una docena de juegos gigantes de mundo abierto que los jugadores tardan meses en completar. Quizás Ubisoft no considere que esos juegos sean “grandes”. Pero si ese es el caso, estoy genuinamente asustado por lo que sea que Ubisoft pueda crear con Scalar. Si Ubisoft no piensa que A ssassin’ s C reed Valhalla es grande, lo siguiente que cree será descomunal.

G/O Media may get a commission

Ubisoft afirma que Scalar no es una herramienta de streaming , como ocurre con Google Stadia o Amazon Luna , sino que está destinada a los desarrolladores. La idea es dar a los equipos más libertad al crear juegos, permitiéndoles pensar en fórmulas más allá de lo que puedan manejar una única tarjeta gráfica o PS5. Y aunque Ubisoft no entró en detalles en su presentación , confía en que esta tecnología en la nube permitirá a sus desarrolladores crear nuevas experiencias nunca vistas. También permitirá crear “mundos más grandes” para los jugadores... y ahí tengo que volver a levantar la voz . Lo siento.

Advertisement

Entonces, ¿cuántos ic onos más habrá en el mapa en las próximas entregas de Assassin’s Creed o Ghost Recon? Lo siento pero a penas tengo tiempo suficiente ahora para jugar a los juegos actuales de mundo abierto que plantea Ubisoft . ¿Y ahora quieren hacer juegos aún más grandes? N o sé si yo, o alguien más, podrá terminar estos juegos realmente .

Según GamesIndustry.biz, Scalar está siendo creado entre un grupo de distintos equipos de Ubisoft, incluidos Massive Entertainment y Redlynx. El plan es implementar Scalar con el tiempo a medida que los futuros proyectos de Ubisoft vayan necesitando de las nuevas funciones y potencia que ofrece Scalar . Eso sí, que Dios nos asista a todos cuando implementen esta tecnología en un nuevo Assassin’s Creed.