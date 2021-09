Los fans de LittleBig Planet tiene una ración de buenas y malas noticias hoy. La buena es que tras meses de problemas, los servidores de LittleBigPlanet para Ps4 vuelven a estar operativos con todo su contenido restaurado. La mala s que los de Ps3 y PS Vita seguirán cerrados... para siempre.

Sony ha tomado esa decisión con el ánimo de “proteger a la comunidad de LittleBigPlanet” y garantizar la seguridad de los servicios online. El cierre se remonta a mayo de este mismo año. Sony cerro los servidores de las tres primeras entregas de LittleBigPlanet debido a varios ataques y a todo tipo de mensajes maliciosos dejados por los atacantes. Los ataques comenzaron a finales del año pasado. Eurogamer reportó una serie de ataques DDoS contra los servidores del juego que fueron trazados hasta su origen, un único jugador que aparentemente estaba descontento con el rumbo que Sony le había dado a la franquicia. También hubo reportes de jugadores que no podían acceder al contenido creado por la comunidad y más mensajes ofensivos dentro del juego.

Ahora, y sin previo aviso, la cuenta oficial de LittleBigPlanet en Twitter ha anunciado el regreso de los servidores de Ps4 tras una actualización. El mismo mensaje alerta de la desactivación definitiva de los servidores de los tres primeros juegos de PS3 y de PsVita.

Sony se ha disculpado y entiende la decepción que sentirán algunos jugadores, pero defiende que es la mejor manera de asegurar el entorno de juego. eN sucesivos tuits, la compañía aclara que tanto los juegos como los DLC siguen siendo perfectamente jugables y que al menos los contenidos cargados hasta ahora por la comunidad en la versión Ps4 de LittleBigPlanet 3 seguirán disponibles. También se puede acceder al contenido creado todos estos años por los fans, pero solo desde la versión Ps4. Pese a todo, la noticia ha sido acogida con ba stante enfado y sorpresa por parte de la comunidad, que acusa a Sony de falta de transparencia en todo el asunto.

El asunto no deja de ser bastante raro. LittleBig Planet no es precisamente un juego Indie, sino una franquicia consolidada proveniente de un estudio de los grandes. El hecho de que un grupo de hackers y trolls sean capaces de crear tantos problemas como para obligar a la compañía a cerrar el servicio para vari as plataformas no deja de ser difícil de digerir.