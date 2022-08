Llevamos muchos años hablando de las nuevas gafas de realidad virtual de Sony y parece que la espera va a llegar a su fin de una vez por todas. Como ha confirmado la marca nipona en sus redes sociales, sus nuevas gafas PlayStation VR2 llegarán “a principios de 2023".

Aunque desde Sony no hayan querido pillarse los dedos con una fecha más precisa, parece que tan solo faltan ya unos pocos meses para que las sucesoras de las primeras PlayStation VR vean la luz después de más de un lustro en desarrollo.

Si hay muchas ganas de ver las nuevas gafas de realidad virtual de Sony es porque sobre el papel la cosa promete. Las PlayStation VR2 se conectarán a la PS5, la única consola con las que serán compatibles, por medio de un largo cable USB-C, y serán capaces de mover dos pantallas OLED HDR de 2000 x 2040 píxeles a 90/120 Hz ( c omo referencia, las PS VR originales tenían dos pantallas de 960 x 1080 píxeles ) con un campo de visión de 110 grados. Además, de propina, tendrán renderizado foveal, algo que debería ayudar a optimizar mejor los recursos gráficos de la consola y a aumentar más la inmersión visual .

E l nuevo headset podrá escanear la s zonas que rodean a l usuario aprovechando las cámaras y los mandos para poder crear un área personalizada de juego. De hecho, las nuevas PlayStation VR2 permitirán a los usuarios ver sus alrededores sin que tengan necesidad de quitarse las gafas de realidad virtual.

Sony ha anunciado que las gafas no vendrán solas, sino que las acompañarán 20 grandes juegos que estarán disponibles desde el día del lanzamiento . Entre estos títulos veremos versiones de realidad virtual de juegos como No Man’s Sky y Resident Evil Village, y otros completamente originales como Horizon Call of the Mountain.

Aunque aun no conozcamos la fecha exacta de llegada de las PlayStation VR2 la gran incógnita que nos queda por despejar es cuál será su precio. Esperemos poder salir de dudas dentro de poco .