Si estás pensando en una prueba de ADN como regalo para tu pareja, la siguiente historia te hará replantearte la sorpresa. Y es que uno nunca sabe hasta qué punta tu novia/a está (estrechamente) relacionado en tu árbol genealógico.



La historia la ha contado la propia protagonista, una canadiense de 22 años llamada Matilda, en un vídeo en TikTok. Su ahora ex novio le compró una prueba genética para ayudarla a conocer más sobre su historia familiar. Tal y como cuenta:



Para mi cumpleaños el año pasado, mi ex me compró uno de esos kits de prueba de ADN. Mi madre es adoptada y nunca conocí realmente a mi padre biológico. Así que me interesaba principalmente la información relacionada con la salud, ya sabes, ver si hay algo que deba tener en cuenta.