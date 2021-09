By

El primer vuelo espacial totalmente comercial está en marcha. Una tripulación de cuatro civiles llegó a la órbita terrestre el miércoles. Esto es lo que puedes esperar de la innovadora misión y cómo seguir los eventos en internet .



Cuando anocheció sobre Florida ayer (15 de septiembre de 2021), un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó del famoso Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy . Sin embargo, Inspiration4 no fue un vuelo rutinario , ya que los cuatro ocupantes de la nave Crew Dragon, Jared Isaacman (el empresario multimillonario que pagó los cuatro asientos), Sian Proctor, Chris Sembroski y Hayley Arceneaux son todos ciudadanos civiles , lo que hace que esta sea la primera misión completamente comercial a la órbita terrestre .

La tripulación está ya en el espacio, pero no hay tiempo que perder. Con solo tres días antes de su regreso programado a la Tierra, el cuarteto se embarcará en una lista completa de actividades, ya que prácticamente cada minuto de su tiempo a bordo de la Crew Dragon Resilience está contabilizado.

Lamentablemente, SpaceX no proporcionará una cobertura continua de la misión Inspiration4. Pero como dijo el gerente de la misión, Scott “Kidd” Poteet, a Spaceflight Now, podemos esperar algunos eventos en vivo en los próximos días, incluidas conversaciones en directo con pacientes y personal del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, y algunas “sorpresas” no reveladas. El equipo también realizará experimentos relacionados con la salud y capturará vídeo para un documental de TIME Studios que se está emitiendo actualmente en Netflix. Los primeros cuatro episodios del documental ya están disponibles , y el quinto y último episodio se estrenará el 30 de septiembre.

Inspiration4 y SpaceX no han respondido de inmediato a nuestra solicitud de más información sobre la misión, como un itinerario o próximas conferencias de prensa. Dicho esto, hay varias webs donde puedes hacer un seguimiento de lo que está sucediendo.

El sitio web de Inspiration4 se actualiza con regularidad, así como sus redes sociales: incluida s Twitter, Facebook e Instagram. El St. Jude tiene un canal de YouTube que también vale la pena seguir (Inspiration4 tiene como objetivo recaudar $ 200 millones para el hospital, donde Arceneaux, una superviviente de cáncer pediátrico, trabaja como asistente de enfermería). Para ser más minucioso, asegúrate de seguir a SpaceX y al jefe, Elon Musk, en Twitter . La página de lanzamiento de SpaceX tiene una característica interesante que muestra la posición actual de la cápsula en el espacio.

La Crew Dragon modificada presenta una impresionante cúpula de plexiglás de tres capas conocida como Dragon Cupola. Un tweet de SpaceX proporciona una imagen de la ventana, lo que nos da una idea de lo que verán los astronautas. Dado el espacio limitado en Resilience, esta misma área tendrá una doble función como inodoro, aunque se trata de un inodoro con vistas astronómicas . Una cortina permitirá la privacidad cuando los astronautas realicen sus necesidades .

Cuando no estén babeando con la Tierra o haciendo caca en el espacio, la tripulación puede dedicar algún tiempo a actividades personales. Para Proctor, un profesor de geología que soñaba con convertirse en astronauta, eso signific a pintar en acuarela y escribir poesía. Sembroski, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e ingeniero de datos, planea tocar su ukelele y dar una serenata a la tripulación (el viejo lema de Alien, “En el espacio nadie puede oírte gritar”, de repente puede volverse muy pertinente). La tripulación también comerá junta alimentos especiales reconfortantes para cada miembro. Proctor, por ejemplo, espera con ansias una pizza fría.

Sin embargo, quedan algunos asuntos importantes por hacer. La tripulación realizará una serie de experimentos relacionados con la salud, como el seguimiento de la actividad con electrocardiograma , un análisis de sangre y la realización de pruebas de equilibrio y percepción. En cuanto a las tareas de pilotaje, la tripulación no tendrá que preocuparse por eso, ya que la Crew Dragon opera de forma autónoma. Dicho esto, la tripulación podría intervenir y ejecutar comandos de emergencia si la situación lo requiriera .

Después de tres días , la Crew Dragon realizará un reingreso a través de la atmósfera de la Tierra y amerizará frente a la costa de Florida. El amerizaje suave está programado para alrededor de las 7:00 pm EDT del sábado 18 de septiembre.

La misión Inspiration4 ya ha dado lugar a algunos récords e hitos interesantes. Esta es la cuarta misión Crew Dragon tripulada de SpaceX, pero la primera sin astronautas de la NASA a bordo. Inspiration4 es la primera misión desde la misión STS-125 del transbordador espacial de 2009 en la que los astronautas entraron en órbita pero no se acoplaron a la ISS. Circulando a 585 km sobre la Tierra, es lo más lejos que han estado los astronautas desde aquellas misiones del transbordador espacial para reparar el Hubble. Este también es un récord de distancia para la Crew Dragon.

Con el lanzamiento de ayer, la población humana en la órbita terrestre baja ahora es de 14, y eso es otro récord. El récord anterior, 13, se produjo en 2009, cuando el transbordador espacial Endeavour atracó en la ISS. Los 14 astronautas que se encuentran actualmente en el espacio incluyen a tres astronautas chinos que han emprendido su viaje de vuelta de la espacial Tiangong, los siete miembros de la expedición 65 de la Estación Espacial Internacional y los cuatro miembros de la tripulación de Inspiration4.