Como todos los grandes superhéroes, Hombre araña ha sido interpretado y expresado por una variedad de diferentes personas a lo largo de las décadas. Hay un cierto arte en el trepamuros que varios actores de doblaje han logrado perfeccionar en los últimos años, y Entre ellos se encuentra el veterano intérprete Yuri Lowenthal, conocido por varios papeles durante las décadas de 2000 y 2010, como Ben 10 y el Príncipe. de Persia en Ubisoft Arenas del tiempo trilogía: Lowenthal ha prestado su voz al héroe a partir de Insomniac Games El Hombre Araña de Marvel.



de esta semana Hombre araña 2 lo ve darle voz al héroe una vez más, y mientras hablaba con io9, Lowenthal fue bastante sincero acerca de poder interpretar a un Hombre Araña que ha estado alrededor de la cuadra, pero todavía tiene espacio para crecer como héroe y hombre. A diferencia de la mayoría de los medios de Spider-Man, La versión de Insomniac del personaje avanza en su vida, y Hombre Araña 2 ve a Peter realmente llegar a la edad adulta. Ambientado dos años después del primer juego, lo encuentra todavía lidiando con la muerte de la tía May. y descubrir qué significa ser un superhéroe cuando tiene veintitantos años. Incluso cuando el juego no llama explícitamente la atención sobre ello. , los jugadores y los fanáticos de Spider-Man desde hace mucho tiempo pueden sentir el paso del tiempo pesar sobre este Peter de una manera que no lo harían con otros encarnaciones.

Lowenthal describió su interpretación de Peter como “una bestia en sí misma”, en gran parte debido a cómo Insomniac ha trabajado para vincular la vida superheroica de Peter con su La vida normal cotidiana. Y al saltarse la historia del origen para mostrar a un Spider-Man con más experiencia, a Insomniac se le ha permitido más libertad narrativa. que anteriormente no podrían tener o otros . “Obtienes todas las cosas que amas de este personaje icónico , y aún , la historia lo hace lo suficientemente diferente para que animes tus oídos”, dijo sobre las historias de los juegos. “Esta historia crea a este Peter. Por [Insomniac ] empezando con Peter cuando lo hicieron, todavía obtenemos todas las cosas de Spider Man que amamos: él es un Spider man mayor , pero todavía hay algo nuevo al respecto”.



Hombre araña 2 presenta el traje simbionte y Veneno, el enemigo de Spidey en este universo, después de ambos fueron burlados previamente en los créditos posteriores de los primeros dos juegos. Al escuchar la presentación de Insomniac para la secuela y cómo el alienígena influiría en el arco de Peter, Lowenthal estaba entusiasmado de dirigir a su personaje hacia lo que él llamó una “dirección difícil”. Después de haber expresado a tantos tipos heroicos y bien intencionados durante tanto tiempo, admitió haber tenido algunas dificultades para ir en contra del tipo en esta más o menos. Lo que ayudó fue volver a uno de sus papeles más famosos: Sasuke Uchiha en naruto, el deuteragonista de esa serie que asumió un papel antagonista durante gran parte de su ejecución original.



“Antes de Sasuke, no me habían pedido que accediera al lado malvado de los personajes que interpretaba”, dijo. esto, supe que podría acceder a algo de Sasuke. Él me enseñó a profundizar más [en mí mismo], así que supe que Podría sacar eso a relucir. Con él, uno espera ese giro villano. Pero forzar a Peter a entrar en ese molde fue la parte difícil. ”



En los juegos anteriores de Spider-Man con el Simbionte, sus versiones de Peter cambiaron su voz y Hombre Araña 2 requería lo mismo de Lowenthal. En el primer juego, en particular, cambió su voz dependiendo de si Peter se esforzaba o no al balancearse. alrededor de la ciudad. (Lo mismo ocurre con Nadji Jeter cuando encabezó la edición de 2020 Spider-Man: Miles Morales.) Ese método volvió a este juego, pero había otras variables a considerar, como los trajes aéreos que permiten a Peter y Miles para volar por Nueva York.

Lowenthal también confirmó que tuvo que hacer “tomas de simbionte” para las líneas de Peter después de adquirir el traje. Lo que complica aún más el asunto fue que las líneas fueron grabadas fuera de orden, lo que hizo que fuera importante trazar el control del simbionte sobre Peter. “Siempre estábamos al tanto de '¿Qué tan lejos está él? ¿en su viaje al Simbionte?'”, recordó el actor. ¿Tomar el control por completo?'” Para esas lecturas de línea, agregó, el director de voz Kris Zimmerman realmente lo empujó a volver a marcar. o amplificar la influencia del Simbionte. Y, al igual que interpretar a un Peter más malo en general, fue un poco difícil para él lograr en esa mentalidad.



Después de darle voz a un personaje secundario en 2011 Resistencia 3, Lowenthal puso voz al personaje del jugador masculino en su juego de 2014 Atardecer sobremarcha(Lo cual, admitió, pensó en ese momento sería un juego más importante de lo que finalmente terminó siendo). el estudio de (actualmente) tres juegos de Marvel, tiene completa fe en los escritores ; durante nuestra entrevista, fue muy deferente con la equipo narrativo, nombrando específicamente a Ben Arfmann, Nick Folkman, Lauren Mee y Jon Paquette. Para él, estos hombre araña Los juegos se destacan por su gran escritura e historias contadas. Confío en la escritura y trato de ser lo más sincero posible posible.”

Desde esa primera hombre araña juego en 2018, Lowenthal pasó a darle voz al héroe en títulos no-Insomniac. Por mucho que le gustaba interpretar a un “más tonto, más inexperto”Peter para el juego Firaxis 2022 Soles de medianoche, y el Pedro de 2019 Marvel Ultima Alliance 3, confesó que fue difícil no volver a la fuente. Tiene un afecto abierto por Peter de Insomniac y dejó en claro que este Spider-Man en particular es un papel que siempre resonará con él. Cuando asumió el papel por primera vez, y el resto de Insomniac no estaba completamente seguro de que hubiera más secuelas garantizadas, y después de haber jugado al trepamuros durante cinco años y contando, se siente Tan surrealista como cualquier cosa que Spider-Man sea capaz de hacer.

“Es un placer poder hacer este papel. Todavía se siente como un sueño del que todavía tengo que despertar. de.”

Hombre araña 2 llega a la PlayStation5 este viernes, 20 de octubre.

