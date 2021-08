By

Bajo el nombre de Spotify Plus, la popular compañía de música en streaming está probando con unos pocos usuarios un nuevo nivel de suscripción para sus servicios. Un plan que mantendría anuncios como el nivel gratuito pero sin imponer ningún límite en la cantidad de pistas que puede omitir por hora. Su precio sería de 0,99 dólares al mes.



Además, con Spotify Plus los usuarios también serían libres de elegir qué canciones específicas quieren escuchar, en lugar de limitarse principalmente a reproducir aleatoriamente dentro de álbumes y listas de reproducción (en el nivel gratuito no se permite a los usuarios omitir más de seis pistas por hora, y solo les permite elegir y escuchar pistas específicas de 15 listas de reproducción seleccionadas). En definitiva, una iniciativa que es una décima parte del coste del nivel Premium sin publicidad ni restricciones de Spotify, que actualmente cuesta 9,99 dólares al mes.



Tal y como explican en The Verge, la noticia de esta puesta en marcha la dio a conocer un lector al medio, seguido de la confirmación de Spotify, quienes comentaron lo siguiente:



Siempre estamos trabajando para mejorar la experiencia de Spotify y rutinariamente realizamos pruebas para informar nuestras decisiones. Actualmente estamos realizando una prueba de un plan de suscripción con publicidad con un número limitado de nuestros usuarios. Algunas pruebas terminan allanando el camino para nuevas ofertas o mejoras, mientras que otras solo pueden proporcionar aprendizajes. No tenemos ninguna información adicional para compartir en este momento.

Como explica el portavoz de Spotify, que estén probando este modo Plus no significa que finalmente lo vayan a lanzar en su forma actual. En cualquier caso, podemos apostar a que tarde o temprano se implantará ese nivel que a coste muy bajo ofrece menos restrcciones que la versión totalmente gratuita. [The Verge]