Stadia funciona en iOS a la perfección

Imagen : Joanna Nelius/Gizmodo

¡Buenas noticias para todos aquellos usuarios de Stadia que tengan un iPhone o un iPad! Google lanzó ayer oficialmente soporte en Stadia para Safari . Solo tienes que ir hasta la página web de Stadia, iniciar sesión y listo. El nuevo sistema de compatibilidad de Stadia con iOS ahora lo coloca a la altura de GeForce Now, Shadow, y Luna, y Microsoft también se encuentra a punto de lanzar su propia aplicación web para iOS .

Todo lo que se podía hacer en la aplicación de Stadia se puede hacer a través de la versión web : modificar las opciones de rendimiento, comprar juegos, conectar mandos , etc. Y si tienes iOS 14, puede añadir un acceso directo de la web en tu pantalla de inicio, por lo que iniciar Stadia será como abrir cualquier otra aplicación independiente .

Todos los juegos que probé funcionaron sin ningún solo error . Me o lvidé de que estaba jugando a Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Grid y Kine desde mi navegador Safari hasta que accidentalmente toqué la pantalla y apareció la barra de direcciones . (Nota al margen: Cyberpunk 2077 no es tan divertido en el iPhone 12. La mayor parte del texto de la interfaz se ve minúsculo, y tuve que pegar la pantalla a mi cara para leer los nombres de los elementos de mi inventario o ver ciertos lugares en el mapa ). No pude averiguar cómo hacer que la barra de direcciones desapareciera sin poner el teléfono vertical y luego horizontal de nuevo, pero al menos é sto funcionó. Una pequeña muesca frente a un rendimiento impecable en iOS.

Pero aunque cada juego funcionó tan bien como si estuviese jugando en mi PC , todavía hay algunas particularidades ciertamente molestas en lo que respecta a la compatibilidad con el mando , ya que finalmente tuve que usar una conexión por cable para que se pudies e conectar a mi teléfono. Aunque el mando de Stadia viene equipado con Bluetooth, no puedes conectarte a un dispositivo a través de él.

Imagen : Google

No poder vincular el mando de Stadia al iPhone no habría sido un problema demasiado grande si hubiera podido hacer que el mando se conectara al iPhone a través del wifi. Es posible que Google aún no haya implementado la compatibilidad inalámbrica en iOS, aunque si ese es el caso, espero que Google lo haga pronto, ya que est a función está disponible en Android, Google Chrome y Chromecast Ultra.

Pero tienes varias opciones. Puedes conectar el mando al teléfono con el cable de carga o usar un mando compatible con Bluetooth. También puedes hacerte con un dispositivo como el Razer Kishi para tu iPhone, aunque no está del todo claro si será compatible en iOS con Stadia . (Desafortunadamente, no tenía un Kishi compatible a mano para probarlo en el iPhone 12). El Kishi no aparece en la lista oficial de mandos compatibles con Stadia, pero funciona en varios teléfonos Android diferentes , así que podemos suponer que también lo hará con el iPhone.

Terminé conectando mi mando de PS4 por Bluetooth, y funcionó a la perfección. La experiencia con el mando de Stadia ... no fue tan placentera . Probé con el cable que venía con el teléfono, pero todo lo que hizo fue convertir el mando en un cargador portátil. Intenté conectar un cable de iPhone estándar con un adaptador USB-C para conectar el teléfono al mando , pero tampoco funcionó. Incluso intenté conectar el mando de Luna por Bluetooth para ver si Stadia lo reconocía , pero no hubo suerte . Tal y como está la cosa ahora, usar un mando de PS4 o Xbox One es la mejor opción .

Solo es un problema serio si no tienes ninguno de esos mandos (y creo que es probable que tengas alguno ). Prefiero el mando de PS4 al de Stadia porque es más pequeño y se adapta mejor a mis manos; además, los botones están asignados para imitar correctamente los del mando de Stadia. Lo que realmente importa es cómo van los juegos en iOS. Siempre que tengas una buena conexión a Internet, te olvidarás de que estás jugando en la nube. Stadia en iOS ya una realidad .