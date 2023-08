En Rebeldes de Star Wars, Sabina Wren Nunca emitió fuertes vibraciones Jedi. De vez en cuando usaba un sable de luz y era increíblemente ruda, pero había nunca ninguna indicación Ella era sensible a la Fuerza. Era una información que se sentía en desacuerdo con la revelación de ella convirtiéndose en la aprendiz de Ahsoka Tano en Ah! entonceská. Sin embargo, en el episodio de esta semana, esos pensamientos divergentes fueron explicados de una manera que llega al núcleo de Ahsoka, el personaje, y guerra de las galaxias como una franquicia. Eso, junto con una de las mejores guerra de las galaxias escenas de acción en la memoria reciente, resaltaron un episodio sólido pero aparentemente truncado.

El tercer episodio de Ahsoka se llamó “Tiempo de volar”, que en la superficie obviamente se refiere a la impresionante y extendida secuencia de acción aérea en el corazón de la episodio. Sin embargo, también podría estar hablando de Sabine, quien, ahora completamente inmersa en las lecciones de su maestro Jedi, debe aprender metafóricamente para volar. Necesita olvidar quién quiere ser y abrazar quién es.

Esa historia comenzó en la primera escena con Sabine entrenando con sable con Huyang. Ella hace un buen trabajo, pero no lo suficiente como para impresionar. el droide o su maestro, por lo que Ahsoka sugiere que prueben con “Zatoichi”. Muchos fanáticos del cine probablemente tomaron dos veces este momento porque “Zatoichi” es el nombre de un personaje de ficción popular tanto en la literatura como en el cine, mejor conocido por ser un samurái ciego. Así que Ahsoka refiriéndose al entrenamiento a ciego como “Zatoichi» es tan en la nariz como puede obtener una referencia . Todavía no. Estoy bastante seguro de cómo me siento al respecto.

Aparentemente, sin embargo, ¿qué Obi-Wan Kenobi hizo que Luke Skywalker hiciera en Una nueva esperanza También era “Zatoichi” porque Sabine hace referencia directa a esa escena con la línea “No puedo ver, ¿cómo se supone que debo pelear?” También recordó a una de las Rebeldes de Star Wars estrellas a que aún no se hace referencia directa, Kanan Jarrus, quien él mismo era un Jedi ciego. (Kanan , sin embargo, obtiene algunas guiña un ojo más en el episodio.)

Sabine se pone su casco cegador y al principio es muy mala. Sin embargo, con el tiempo, con el estímulo y la tutela de Ahsoka, mejora rápida y es capaz de sentir al aprendiz de su maestro y bloquear algunos de sus ataques.



La historia luego cambia a la flota de la Nueva República donde Hera Syndulla está intentando obtener aprobación para usar recursos para seguir la pista que ella y Ahsoka aprendió sobre Corellia en el episodio anterior. Hera se reúne virtualmente con varios funcionarios gubernamentales de alto rango, incluido el ahora Canciller Mon Mothma ( Genevive O’Reilly) y un senador quisquilloso llamado Xiono (Nelson Lee). Xiono, nombre completo Hamoto Xiono, es el padre de Kazuda Xiono, la estrella del espectáculo animado producido por Dave Filoni Resistencia de Star Wars. En ese programa se notaba que era un cascarrabias y de aquí en adelante Ahsoka, él es el mismo.

Aunque Mon Mothma parece más interesada en la familia de Hera, incluido su hijo Jacen, que cualquier otra cosa, Hera golpea al grupo con el Thrawn de todo. Ella explica que tiene razones para creer que él está ahí afuera, pero el senador Xiono no las cree. Él cree que esta es otra entra en la búsqueda de Hera para encontrar a su amigo Ezra Bridger. Es una declaración que sugiere, en el tiempo entre espectáculos, que Hera ha hecho Hay mucho que buscar para Ezra. Ella admite que los dos están en cierto modo vinculados, ya que desaparecieron al mismo tiempo, pero ese hallazgo Thrawn es uno de esos movimientos que pueden prevenir otra guerra. Los senadores deciden discutir si Hera cumplirá o no su deseo.

Al salir, hubo un gran momento para Rebeldes de Star Wars fans. Es la primera reaparición, y sólo la segunda mención, de Jacen Syndulla (interpretado aquí por Evan Whitten). Por supuesto, el hijo de Hera, pero también el hijo del difunto Jedi Kanan Jarrus. Jacen le cuenta a su madre que Chopper le dijo que “tía Sabine” era va a ser un Jedi y que quiere ser un Jedi. Hera sabe que quiere, probablemente porque su padre era un Genial. Todo esto pasó en un abrir y cerrar de ojos durante el episodio, pero es gratificante en la existencia de Jacen. fue una de las mayores sorpresas que surgieron de Rebeldes. Es un personaje que , no sólo en Ahsoka pero en todo guerra de las galaxias Los medios de comunicación tienen el potencial de ser muy, muy importantes. Y si eso sucede, puedes señalar esta escena como punto de partida. .



Esa conversación envía la historia de regreso al T-6 donde Ahsoka y Sabine están teniendo una conversación. (Nota al margen, ¿qué tan lejos están? ¿Van a tener todo este tiempo para entrenar, charlar y pasar el rato? Están viajando a la velocidad de la luz, ¿verdad?) Sabine comparte sus frustraciones y temores con Ahsoka, especialmente sobre el hecho de que no puede usar o sentir la Fuerza. No como una Jedi debería. Ahsoka le dice que si bien el talento es un factor, el entrenamiento y la concentración pueden desempeñar un papel muy importante y que ella debería comenzar pequeño.

Sin embargo, el sentimiento se traslada a la cabina del piloto durante la conversación más reveladora y crucial del episodio. Huyang y Ahsoka discuten el hecho de que Sabine es No es una candidata normal para ser Jedi. De hecho, ella nunca habría sido considerada por los antiguos Jedi. Pero Ahsoka nunca ha seguido esos caminos y, de hecho, ella misma los rechazó. Ella dice que tal vez Sabine no necesita convertirse en Jedi. , ella puede simplemente convertirse en ella misma, lo cual es una forma radical de pensar acerca de estos guerra de las galaxias poderes, aunque correcto en el carácter de Ahsoka. Huyang admite que todo esto podría tener sentido porque Ahsoka viene de una larga línea de no -Jedi tradicional y, bueno, sí. Eso es quedarse corto. Ella era la aprendiz de Anakin, quien era Obi-Wan, quien era Qui-Gon, quien era Dooku, que era Yoda, y la mayoría de esos tipos, tuvieron viajes muy muy poco convencionales, por decir menos . sin mencionar su reciente enfrentamientos con Luke y Grogu.

Parece como si Ahsoka tuviera algo más en mente para Sabine. No un Jedi según las reglas. Más bien un aliado que usa la Fuerza. Algo La guerra de las galaxias Los fans a menudo se refieren a él como un “Jedi gris”. No es un Jedi del lado luminoso ni un Sith del lado oscuro. Alguien que pueda caminar de puntillas en esa línea, rompiendo todas las viejas reglas, porque todas esas reglas fallaron en el pasado. Y si eso es que Ahsoka tiene en mente para Sabine Wren, abre todo un mundo de posibilidades para lo que guerra de las galaxias podría ser en el futuro.



Todo esto y “Tiempo de Volar” ni siquiera había llegado a su gran pieza central todavía. Hera envía un mensaje a Ahsoka y Sabine de que El Senado no aprobará ningún recurso para la búsqueda de Thrawn. Sin embargo, cuando está a punto de decir más, la señal se corta. . Ahsoka, Sabine y Huyang han entrado en el sistema Denab, que es donde rastrearon la nave en Corellia. Todas las comunicaciones han estado atascados y cuando abandonan el hiperespacio para evaluar la situación, algo los espera.

Son Shin Hati, Marrok y varios otros discípulos de Morgan Elsbeth. Están volando nuevos. guerra de las galaxias barcos, muy influenciados por el amor de George Lucas por los aviones de la Segunda Guerra Mundial (ver colas rojas.) Ahsoka y Sabine son superadas en número y, a pesar de la tensión entre ellas por el entrenamiento, en una situación llena de presión, las dos retroceden. en una sociedad muy cómoda , muy capaz. Usando una taquigrafía que han desarrollado a lo los años de los años, el maestro y el aprendiz trabajan juntos para Saque varios de los barcos mientras Huyang intenta obtener datos sobre el enorme anillo que ven delante de ellos. Cuando los barcos fallan Para derribarlos, Morgan, de pie a bordo de ese enorme anillo, toma el control. Sabine y Ahsoka trabajan juntas de manera increíble, acercándose cada vez más a el anillo, sufriendo todo tipo de daños hasta que por fin Huyang tiene todos los datos que necesita. Sin embargo, tomó demasiado tiempo. El T-6 recibe demasiados golpes y se apaga en el aire.

Con la nave flotando en el espacio, incapaz de defenderse, Shin Hati y Marrok se acercan para matar. Ahsoka le dice a Sabine que arregle lo que puede y que saldrá allí. “¿Fuera dónde?”, preguntan Sabine y el público. Todos sabemos lo que ella significa, pero no estamos muy seguros de cómo lo va a hacer. Por eso fue sumamente satisfactorio ver a Ahsoka, en un traje espacial, emergen en el exterior de la nave.



Lo que siguió se sintió como algo de Visiones de Star Wars: una escena que simplemente no encuentras en la generalmente más simple y fundamentada guerra de las galaxias. Nadie sale de una nave en el espacio. Y si lo hicieran, no traen dos sables de luz y los usan para desvía las explosiones de las naves espaciales entrantes. Pero Ahsoka hace precisamente eso. Fue un momento especial y súper divertido y le dio a Sabine suficiente tiempo para arregle la nave para que la pareja pudiera escapar hacia el planeta donde continuaba la persecución.

Nuevamente hemos visto guerra de las galaxias persecuciones en el espacio y hemos visto guerra de las galaxias persecuciones en planetas, pero rara vez una que dura tanto que une a los dos. Ahí es cuando Ahsoka y Sabine detectan más aviones acercándose. Si son más cazas, están acabados. El barco está en muy mal estado. Pero no, es las Purrgil, alias ballenas espaciales, quienes están volando juntos. Ahsoka y Sabine usan la distracción de bienvenida para intentar perder a Shin y Marrok, lo cual hacen, y aterrizan. en la superficie del planeta.

Una vez más, Sabine y el público están casi en la misma página en este momento: “No he visto esas criaturas. desde el día que esdras desapareció.” (También hicieron una breve aparición en la tercera temporada de El mandaloriano.) Y señalan una pista segura de que nuestros héroes se están acercando más y cerca de Ezra, así como de Thrawn.



Huyang finalmente analiza los datos por los cuales todos casi pierden la vida y revela que el anillo hiperespacial que Morgan está construyendo sería, de hecho, capaz de viajes intergalácticos. También dice que los archivos Jedi tenían información sobre las rutas hiperespaciales intergalácticas que siguieron las rutas de migración del Purrgil. Y desde entonces Acaban de ver a Purrgil, el maestro y el aprendiz sonríen. Las piezas se están uniendo. Sin embargo, hay un pequeño problema: Baylan Skoll conoce a Ahsoka. y Sabine están en el bosque y él está enviando a sus secuaces a buscarlos.



Y ahí es donde termina “Time to Fly”, aparentemente en medio de una escena, después de sólo unos 30 minutos. Fue un corto episodio que, al menos físicamente, apenas conmovió la historia. Ahsoka y Sabine se fueron al final del último episodio y llegó al final de este episodio. No hay mucho allí. Sin embargo, contextualmente, se metió mucho en el corto tiempo. naturaleza del entrenamiento de Sabine, más errores cometidos por la Nueva República, la promesa de Jacen Syndulla, el regreso del Purrgil, el revelación de viajes intergalácticos y una excelente representación de cómo y por qué Sabine y Ahsoka trabajan tan bien juntas. Fue un episodio extraño, pero divertido que tendrá grandes ramificaciones en el futuro.

Mira el tercer episodio de Ahsoka, “Es hora de volar”, plataforma ht ahora en Disney+.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

