El final de Ahsoka proporcionó finales emocionales y provocaciones tentadoras

Es alucinante pensar Ahsoka ya terminó. Los fans esperaron años para ver cómo continuaría la historia del personaje y ahora, apenas ocho episodios después, una parte importante de esa historia ha llegado a su final .

La temporada ha visto altos y bajos, desde un de ritmo lento, ligeramente desenfocado primeros episodios, hasta algunos inmensamente gratificantes, Entradas posteriores con mucha mitología. En el final, casi todas las historias de esta temporada llegaron a algún tipo de conclusión. Muchas de ellas fueron satisfactorias, varias no, pero Es donde dejaremos a Ahsoka, Sabine, Ezra, Hera, Thrawn, Shin, Baylan y otros durante los próximos años, hasta que nosotros ojalá los volvamos a ver.

El octavo y último episodio de Ahsoka La primera temporada se llamó “El Jedi, la bruja y el señor de la guerra”. Lo cual tiene más sentido al comienzo del episodio que al Al final. Obviamente, sabemos quiénes son los Jedi y el señor de la guerra: Ahsoka y Thrawn, y, después de la secuencia previa al título, la bruja también era bastante obvia.



Thrawn y Morgan se están preparando para abandonar Peridea cuando les dicen que sus fuerzas han localizado a Ahsoka. El señor de la guerra envía dos cazas TIE para intentar eliminarlos, una decisión que Morgan cuestiona. Ella ya no ve a Ahsoka como una amenaza, pero Thrawn explica que hacer suposiciones acerca de tus enemigos puede ser un error enorme, uno que el Imperio cometió con la Rebelión y otro que él cometió con Ezra Bridger. Nunca más.

Sin embargo, como recompensa por su servicio, a Morgan se le ofrece la oportunidad de prometer su vida a las Nightsisters, una oferta que ella acepta con entusiasmo. Las Hermanas de la Noche realizan lo que parece un ritual terriblemente doloroso, aparentemente dándole a Morgan nuevas habilidades y una nueva arma llamada la Espada de Talzin, que tiene esas mismas propiedades de magia oscura. Ahora es su hermana y, claramente, la “bruja” del título. Pero su La importancia general del episodio no parece tan crucial como los otros dos porque, bueno, ya llegaremos a eso.

En otra parte de Peridea, Ahsoka y Huyang finalmente se han unido con Sabine, Ezra y Noti. Dado que Ezra no tiene un arma, Está en el barco de Ahsoka intentando construir un sable de luz. A Huyang no le gustan sus métodos y pregunta cómo sabe hacerlo. esto. Sabine interviene que era su maestro, Kanan Jarrus, a quien Huyang luego revela que él entrenó. Esto aturde a ambos rebeldes y consideran el alcance del conocimiento de Huyang, que Huyang confirma dándole a Ezra una última pieza del sable, un emisor que Huyang sostenía en caso de que volviera a ver a Kanan. Él siente que es correcto que Ezra lo tenga.



Armado con un sable nuevo, Ezra le hace a Huyang una de las muchas preguntas persistentes que han estado flotando sobre el programa. ¿Qué es exactamente? ¿Qué pasó entre Sabine y Ahsoka? Huyang explica que después de aceptar a Sabine como su aprendiz, Ahsoka abandonó la relación por miedo a que Sabine fuera solo entrenando para vengarse del Imperio por la muerte de su familia en la Purga de Mandalore (un horrible incidente que vimos brevemente en El mandaloriano, cuando cientos de miles de mandlalorianos murieron). Ella sintió que, si su entrenamiento continuaba, Sabine podría volverse peligrosa.

Entonces, ese es un gran misterio que finalmente se resolvió. El segundo fue un poco menos claro y gratificante. Durante algunos episodios, Se preguntó qué consecuencias habría para la decisión de Sabine con Baylan y el mapa, jugándose el destino de la galaxia para su amigo Ezra. Ahsoka reconoce que lo sabe y que la apuesta dio sus frutos, pero no está enojada por eso. Ella explica que Una buena maestra, como Anakin, apoya a su aprendiz sin importar las decisiones que tomen, y que ella siempre lo hará por Sabine también. . Y así, no hay consecuencias. (Cabe destacar que Anakin no siempre hizo eso por Ahsoka. Su falta de El apoyo total e inquebrantable fue un factor importante en su abandono de la Orden Jedi, pero parece que las interacciones recientes entre ellos y la muerte de Darth Vader , han cambiado un poco esa perspectiva.)

Mientras continúa la conversación entre maestro y aprendiz, y Ahsoka enfatiza que el entrenamiento de la mente y el cuerpo es más importante que el entrenamiento con sable de luz, aquellos TIE Los cazas Thrawn ordenaron llegar. A pesar de su típicamente terrible puntería, logran eliminar los estabilizadores del barco, por lo que Ezra y Ahsoka corren bajo el nave y hacen todo lo posible para mantenerla en el aire con la Fuerza. Lo hacen el tiempo suficiente para que Sabine pueda configurar la nave. se prepara para una maniobra loca. Ella lo lanza al aire y destruye ambos cazas TIE simultáneamente, pero lo hace a expensas de su nave. , que ahora está en ruinas. “Esto nos retrasará un poco”, dice Ezra. Lo cual no es exactamente cierto porque , Sabine y Ahsoka agarran un par de Aulladores y se dirigen hacia Thrawn por ese camino.



Thrawn, al enterarse de todo esto, sabe que los Jedi están llegando al terreno y recluta a un grupo de Night Troopers para crear el último sacrificarse y permanecer en Peredia para mantener a Ahsoka, Sabine y Ezra alejados de su Destructor Estelar. La batalla comienza rápidamente, con el El Destructor Estelar dispara hacia abajo a los Aulladores mientras corren hacia la entrada. Sin embargo, la puerta está cerrada y Ezra, con la ayuda de Sabine, usa la Fuerza para abrirlo. ¿Qué espera adentro? Esos NightTroopers, y obtenemos una muy buena foto de compensación de Ahsoka, Sabine y Ezra, todos con sus sables de luz brillando.

Eso, por supuesto, crea una batalla de sables bastante masiva que, honestamente, no se vio tan bien. La coreografía fue un poco lenta. ? ¿Rosario Dawson no luce muy cómodo con dos sables? De cualquier manera, la intención estaba pero la ejecución estaba un poco desviada en términos de lo que hemos visto de otros guerra de las galaxias Batallas con sables de luz. Por eso, en parte, fue un gran alivio cuando Ahsoka le dio a Sabine el visto bueno para usar sus desintegradores, que son mucho mejores. con. El trío triunfa, pero las Hermanas de la Noche deciden usar algo de esa magia oscura. Resucitan a los soldados y los convierten en zombis .



Es la primera vez que los zombies se convierten en acción real guerra de las galaxias, aunque los Nightsistesr los emplearon de varias maneras en Las Guerras Clon. Los zombis representan una amenaza real para los Jedi y por eso básicamente huyen. Arriba, lejos de la acción, Morgan le dice a Thrawn La nave está lista para partir, pero le preocupa que los Jedi estén demasiado cerca. Requiere más tiempo y, sin siquiera decirlo, él insinúa profundamente que quiere que Morgan se sacrifique para mantenerlos alejados y así poder irse. “Para el Imperio», Thrawn Pero Morgan tiene sus propias razones. “Para Dathomir”, susurra una vez que él se aleja, revelando que su verdadera lealtad es hacia ella. hermanas brujas.

Morgan se enfrenta a Ahsoka, Sabine y Ezra, pero Ahsoka decide que la llevará en solitario para que los demás puedan detener a Thrawn, lo cual es inteligente porque ha comenzado a sacar el barco. Sabine y Ezra están pisándole la cola cuando se topan con dos Night casi jefes. Soldados. Estos tipos no mueren cuando los apuñalas con un sable de luz, y un casco roto revela que ellos también son muertos vivientes debajo. Uno incluso coloca a Sabine contra una pared, asfixiándola, lo que la obliga a intentar lo imposible. y con cada gramo de su ser usa la Fuerza para tirar de su sable de luz hacia ella. Funciona, y ella lo apuñala en el templo. Ezra hace lo mismo con su sable, acercándolo hacia él y decapitando a su enemigo. Sin embargo, es un gran momento para Sabine. mientras ella finalmente se da cuenta de todo su potencial que ha sido objeto de burlas desde el primer episodio.

Sabine y Ezra continúan su persecución sólo para darse cuenta de que el barco ya se ha ido. Tendrán que saltar, lo cual parece imposible, excepto si usas la Fuerza. Entonces Ezra corre, salta, y cuando llega al final de su arco, Sabine usa la Fuerza para empujarlo casi todo el regreso. Él agarra la reisa, salta, despacha algunos soldados y está abordo. Uno abajo, uno por delante.



Es el turno de Sabine de saltar pero nota algo detrás de ella. Los soldados zombies han alcanzado a Ahsoka y ella continúa huyendo de ellos. Ahora está en la misma plataforma que Sabine y Sabine una nueva tiene una elección: ¿Ezra o Ahsoka? Morgan llega detrás sus soldados y, con la nave de Thrawn ahora fuera de su alcance, le dice a Ahsoka que va a morir sola en este planeta. “No sola”. dice Sabine, quien decide quedarse atrás. Los dos atacan furiosamente a los zombies y Ahsoka finalmente le da un golpe mortal a Morgan. Las Hermanas de la Noche siéntelo y alerta a Thrawn de que está muerta, lo cual era básicamente su plan de todos modos. Con solo Ahsoka, Sabine y un grupo de zombis. En la base, Thrawn abre fuego contra ella, con la esperanza de derribar todo. Ahsoka y Sabine saltan y son salvadas por Huyang, que ha reparado su barco. Ahora es el momento de volver a casa.

Ahsoka empuja su nave al máximo, pero no parece poder alcanzar al Destructor Estelar, que es cuando es arrojado. decide abrir una línea de comunicación. Elogia a Ahsoka por sus esfuerzos y lamenta que nunca puedan reunirse en persona. Thrawn luego revela que conocía a su maestro (de hecho, en realidad conocieron en Batuu) y supuso que ella pelearía como él lo hizo. Luego agrega que se pregunta si tal vez también haya similitudes, algo no tan una indirecta velada de que ella es susceptible al Lado Oscuro. Termina diciendo: “Hoy, la victoria es mía. ¡Viva el Imperio” antes! saltando al hiperespacio intergaláctico frente a ellos, dejando a Ahsoka, Sabine y Huyang atrás en una galaxia muy, muy lejana.

Ahsoka y Sabine regresan a Peredia donde los Noti están felices de verlos. También parecen adecuadamente contentos considerando que están completamente varados en otra galaxia. Justo en ese momento, Ahsoka ve un pájaro en la distancia. Es un convor, una especie que ocupa un lugar especial en el Fuerza, y hace que Ahsoka piense en algunas cosas.



Y fue exactamente cuando nos dimos cuenta de que todo este último episodio de la temporada hasta ahora ha IGNORADO COMPLETAMENTE A LOS DOS MEJORES PERSONAJES DE LA ¡COMPLETO EL ESPECTÁCULO! Sí, no me avergüenza admitir que estaba tan absorto en el viaje de Ahsoka que casi me olvido de Shin Hati y Baylan Skoll. Y, de hecho, el programa también los empuja a un lado. Se nos recuerda que también son Ambos están varados en Peredia ahora y Shin decide formar equipo con los bandidos mientras su maestro se encuentra en otro lugar completamente. Él está de pie. sobre dos estatuas que tal vez no signifiquen algo para todos los que miran, pero sí significan algo para los fanáticos de guerra de las galaxias animación.

El suspenso de Baylan (casi literalmente) es él parado sobre estatuas de lo que parecen ser el Padre y el Hijo, dos de los Dioses Mortis, Y, dado que el tercer Dios, la Hija, era a menudo un Convor, tal vez fue eso a quien Ahsoka también vio. De cualquier manera, mientras todavía No conozco el plan completo de Baylan, ver estas representaciones físicas de la Fuerza misma sugiere que es bastante importante. Y, en la distancia , apenas visible incluso en la televisión, una baliza parpadea y se apaga.

De vuelta a la normalidad guerra de las galaxias galaxia, Thrawn llega a Dathomir, el planeta natal de las Hermanas de la Noche para, presumiblemente, comenzar su próximo reinado de terror. Y más allá En la Nueva República, un transbordador Imperial entra en uno de sus muelles de atraque. Hera dirige a un grupo para inspeccionarlo, cautelosos como siempre porque esto Es una nave imperial. Un Stormtrooper solitario camina hacia abajo con las manos en el aire. Hera y su equipo sacan sus armas, pero una Un miembro del grupo corre hacia el soldado. Es Chopper quien parece reconocerlo. El soldado acaricia al droide y le quita su casco. Hera no puede creer lo que ve. “Estoy en casa”, dice Ezra Bridger, mientras la pantalla vuelve a mostrar a Hera, Chopper, Ezra y el Fantasma. Esto también, al igual que Ezra reuniéndose con Sabine y Ahsoka, fue un momento muy emotivo para los fanáticos de Rebels porque Hera es una especie de Ezra. en cierto modo mamá. Tenerlos nuevamente juntos es una muy buena noticia.



Finalmente, en Peredia, Sabine y Ahsoka discuten su situación. El objetivo de evitar que Thrawn escapara fracasó, pero lograron llevar a Ezra a casa. Y así, dice Ahsoka, Ezra está donde necesita estar y ellos también. ¿Se está refiriendo al hecho de que los Dioses Mortis ¿Tienen presencia aquí? ¿Es porque ahora pueden entrenar sin distracciones? No está claro, pero Sabine siente algo cerca y Ahsoka lo ve. qué es. Es el Fantasma de la Fuerza de Anakin Skywalker, cuidando a su antiguo aprendiz y a su nuevo aprendiz.

Y así terminó “El Jedi, la bruja y el señor de la guerra”, con la pieza intermedia sin jugar un papel particularmente importante aparte de dilatoria. los personajes. Pero, como resultado, Ahsoka y Sabine literalmente fallaron en su objetivo número uno de detener a Thrawn. Podría significar el fin para la Nueva República (nosotros Saben que no lo hará, pero ellos no lo hacen). Sin embargo, salvaron a su buen amigo Ezra y su regreso a la galaxia. será un gran impulso para la Nueva República. Además, hay más para explorar en Peredia, y Ahsoka y Sabine tendrán tiempo para hacer justo eso.



Si bien no nos encantó que Shin y Baylan se convirtieran en tangentes desechables, y algunas de las secuencias de acción dejaron mucho que desear, el final de la primera temporada de Ahsoka Hizo su trabajo. No fue un final totalmente feliz, pero Ahsoka y Sabine se han sentido cómodas con sus papeles, Ezra ha regresado. Thrawn está de vuelta en el campo y, con suerte, la Nueva República tendrá alguna idea de lo que nos espera. ¿Cuándo podremos ver esto? ¿personajes otra vez? Una segunda temporada de Ahsoka? Dave Filoni guerra de las galaxias ¿Película? El tiempo lo dirá. Pero al final, si fueras fanático de Rebeldes de Star Wars, Ahsoka te dio la satisfacción que has estado esperando más de cinco años. Si no viste ese programa, con suerte, viste bastante cool nuevo guerra de las galaxias cosas (zombis, otras galaxias, etc.) para mantenerte interesado también. De cualquier manera, tendremos mucho tiempo para hablar de ello.

Transmite todos los episodios de Ahsoka, incluyendo el final, en Disney+.

