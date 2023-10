Stephen Graham Jones habla sobre cómics, cosplay y desventajas

Esteban Graham Jones, un superventas autor de terror que ha escrito novelas increíbles como Los únicos buenos indios y mi corazon yos una motosierra, está de vuelta, y esta vez es parte de algo nuevo . Verdaderos creyentes Es el primer cómic de Jones y lo coescribió junto con Joshua Viola. El artista Ben Matsuya es conocido por su colorido y alto -dibujos de energía y publicados recientemente Masacre de medianoche junto a su hermano John.



Jones e io9 pudieron hablar por teléfono para hablar sobre Verdaderos creyentes, ahora en sus últimos días de crowdfunding en Pedal de arranque.



Advertisement

Linda Codega, io9: ¿Cómo fue el proceso de coescritura?



Esteban Graham Jones: Fue realmente bueno . José vino a mí y me dijo: W. ¿Podrías hacer un cómic slasher para esta convención? Yo dije: “S ura.” Y él me dio rienda suelta. Así que envié un esquema aproximado: nunca lo esquematizo muy bien, pero yo pensaba: aparece alguien, matan a mucha gente y luego hay una gran pelea al final.



Advertisement

io9: ¿Cómo fue trabajar junto a un artista visual para tener ese impacto narrativo adicional?

Advertisement

Jones: Fue genial. Quiero decir, el número uno era Ben Matsuya, que es un increíble artista integral. Hace lápices, tinta colores, letras, él hace de todo. Y escribir guiones para él también fue muy divertido. Estoy acostumbrado a escribir guiones de cómic panel por panel. , pero Ben funciona muy bien si simplemente le cuentas página por página qué debe suceder, quién debe decir qué y qué. Los subtítulos son, y él hace que todo encaje con estos diseños dinámicos que simplemente deslizan tus ojos y tu corazón a través de la página. Es realmente maravilloso.

Advertisement

Una de las cosas esenciales fue diseñar al asesino, “ ASESINO.” Y eso fue, diría, principalmente Josh y Ben trabajando juntos. Pero Josh tiene un sentido visual realmente bueno. Y por supuesto , Ben sí. Yo no tanto; me enviaban cosas para su aprobación y yo decía: Vaya, eso es genial, eso es genial. Todo esto es muy genial”.



io9: Matsuya tiene un estilo visual muy dinámico y bañado en neón. ¿Hiciste algo para escribir de una manera que apoyara específicamente ese estilo?

Advertisement

Jones: Una vez que hicimos que KILLR mirara hacia abajo, pude decir cómo la historia iba a irradiarse desde KILLR. Ya sabes, KILLR no es en ningún sentido un habitante de un mundo ciberpunk. Sin embargo, tienen ese aspecto; las botas altas, ropa ajustada, capa, gafas, máscara, todas esas cosas. Parecen alguien que podría haber saltado de su disquete en Tu escritorio y te cortas la garganta. Probablemente no estaba escribiendo específicamente para ese mundo saturado de neón, pero estaba tratando de escribir hacia una sensibilidad que había producido esa mirada de KILLR.

Advertisement

io9: Este es un libro que tiene una meta muy inclinada. ¿Puedes decirme cómo? Verdaderos creyentes ¿Se relaciona específicamente con el Festival de Terror de Colorado?



jones: El cómic inicialmente iba a ser exclusivo del festivo. Lo que estamos repartiendo en el Festival de Terror de Colorado hay una muestra de lo que será el producto final, pero no está completo. Aún no he terminado la mitad posterior del cómic. Josh ha tomado las riendas en la mitad posterior del cómic, que es realmente genial. Lo convierte en un proyecto de coescritura real. Él fue el editor de mis escritos en la primera parte y luego en la mitad posterior, siento que estoy jugando al editor y él es más bien un escritor. Y es un buen cambio de marcha, un Buen cambio, creo.

Advertisement

En cuanto a cómo es específico del Festival de Terror de Colorado, estuve trabajando en muchos videos y fotografías de este hotel en el que se realiza la convención. Así que sabía qué espacios podía usar y cómo llegar de aquí a allá. Ya estoy trabajando en una secuela, así que eso también ha ayudado con la secuela. Y en cuanto a cualquier otro metaaspecto, Siento que vivimos en un metamundo, ¿sabes? Por ejemplo, si veo a una persona muerta caminando por la calle, No voy a decir:“ ¿Qué es eso? , voy a a decir “ t “Eso es un zombie”. porque he estado viendo películas de zombies durante 30 años. Entonces, cuando la gente hace metaterror, sitúa el terror en lo real. mundo. Y así es como se hace que el horror sea aterrador, colocándolo en el mundo en el que vive la gente. Vivimos en un mundo en del que conocemos todas las referencias.

Es como si el lector se cayera de un edificio de siete pisos y cayera a través de un toldo tras otro, que es cada metanivel de la historia. Es como una historia caótica y en una realidad anidada . Y luego cuando caes através de ese ese último toldo y destrozado sobre el concreto, tampoco estoy seguro de que el concreto sea el mundo real, ¿sabes?

Advertisement

io9: Al igual que las realidades anidadas del terror es que seguimos intentando hacer todas estas conexiones con las referencias al terror que saber.



jones: Sí. Y Ben también pudo hacer algo de eso. No está todo en el guión, y en algunas de las escenas de la multitud, Ben dibujará una máscara de hockey o un gorro de Freddy, ese tipo de cosas.



Advertisement

io9: ¿Tienes alguna referencia de película favorita a la que te gustaría hacer un guiño en tu trabajo?



Advertisement

jones: Gritar es mi slasher al que siempre hago referencia. Es mi favorito. Y en la página final de Verdaderos creyentes hay el mismo tipo de desenmascaramiento/revelación que en Gritar, donde espero que lleguen los lectores “ Debería haber visto esto todo el tiempo”, y “ Estoy súper sorprendido”. Eso es lo que siempre busco.

io9: Hay algo realmente fascinante sobre el terror porque la gente cotidiana normalmente se alienta a ser el héroe y detective.

Advertisement

Jones: No solo se les alienta. Si no lo hacen, entonces pasan a formar parte del grupo de víctimas. No les queda otra opción que tratar de resolver Este misterio. Y todo está construido sobre la base de los misterios a puerta cerrada de Agatha Christie. Creo que los misterios del salón donde llegamos 10 personas y un cadáver, un whodu liendre, un Y luego tenemos que descubrir quién lo hizo antes de que todos mueran y mueran. Es básicamente un slasher.



io9: ¿Tiene un panel o página favorita donde piensa todo —arte, historia, diálogo—¿Funciona perfectamente?

Advertisement

jones: Ben acepta muchos detalles y dirección con calma. Hay un par de escenas de multitud donde hay una persecución lenta a través de una masa de personas en el vestíbulo o en el piso de mercadería de esta convención. Y Ben no solo puede ponerse una máscara de hockey, pero es capaz de capturar el carácter de la multitud de la convención de una manera que hace que las personas que no están allí lo reconozcan por completo. Lo mismo. Porque todos hemos estado en convenciones. Sabemos cómo funciona. Sabemos quién está allí. Él tiene un verdadero ojo para eso.

Probablemente, mi pequeño panel favorito en realidad se siente un poco egoísta o narcisista de admitir, pero Josh y yo nos dibujamos uno al lado del otro en una mesa aquí, y estaba como lindo estar allí.



Advertisement

io9: ¿Qué convención estaría mejor equipada para sobrevivir a una película de slasher si hubiera un slasher como KILLR suelto?



Jones: Oh, esa es una buena pregunta. Nunca he estado allí, pero veo fotografías y escucho informes y diría que Texas. Frightmare. Siento que esa multitud va a estar lista si un asesino en serie estuviera huyendo. Esos tipos están bien . No te preocupes por ello, están listos.



Advertisement

Verdaderos creyentes está actualmente en crowdfunding Pedal de arranque.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement