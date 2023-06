La búsqueda del submarino Titán que desapareció el pasado domingo con cinco personas a bordo se torna frenética a medida que se agota el suministro de aire del sumergible . La última hora es que los servicios de rescate están investigando sonidos en la zona de búsqueda que se repiten cada 30 minutos.

El submarino Titán, de tan solo 6,7 metros de eslora llamado Titan es un sumergible operado por la compañía OceanGate, que lleva organizando viajes al legendario pecio desde el año 2020. Cada plaza en el Titan costaba cerca de 25 0.000 dólares y ofrecía a un total de tres turistas —que viajaban junto al piloto y a un científico— la posibilidad de ver en primera persona los restos del transatlántico.

Algo salió mal en la última inmersión del Titán y el centro de control en superficie perdió el contacto con el submarino el pasado domingo tras apenas una hora y 45 minutos de comenzar el descenso hacia el Titanic . De sde entonces los cinco pasajeros a bordo están subsistiendo gracias a una reserva de 96 horas de aire a la que ya le queda muy poco. “Hasta la fecha los esfuerzos de búsqueda han sido infructuosos”, explicó el capitán Jamie Frederick, de la guardia costera de Estados Unidos, el martes.

“La localización de esta búsqueda se encuentra a unos 1.700 kilómetros al este de Cabo Cod, a una profundidad de unos 3.960 metros. Es un área remota, y es un desafío desarrollar una búsqueda en ese área tan remota”, explicaba el almirante de la guardia costera de Estados Unidos, John Mauger, encargado de dirigiar las labores de rescate. El legendario transatlántico se encuentra situado a unos 3800 kilómetros de profundidad y a 600 kilómetros de la costa de Canadá. La zona de búsqueda, sin embargo, dista mucho de estar solo en la vertical del Titanic y se extiende a más de 19.600 kilómetros cuadrados.



“Estamos haciendo todo lo posible por localizar el submarino y rescatar a las personas a bordo”, continua Mauger. La búsqueda incluye reconocimiento aéreo en superficie y boyas con sonar para tratar de captar sonidos del sumergible. Hace apenas unas horas, en la madrugada del miércoles, aviones canadienses han captado sonidos bajo el agua que se repiten en intervalos de 30 minutos . Los servicios de rescate aún no han ofrecido más datos sobre esta pista. De hecho aún no se sabe con certeza si el sumergible ha logrado salir a flote o está aún bajo la superficie.

“ Las próximas horas son críticas”, explica el doctor Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton. “Les queda muy poco oxígeno. Ha habido antes casos trágicos de submarinos militares que acabaron en el fondo y tenían más oxígeno, pero en este caso el plazo es muy corto. Además no hay cápsula de escape, y a esas profundidades es imposible sobrevivir porque la presión te mataría al instante. Dependen completamente de que se les encuentre a tiempo”.

De hecho, aunque subieran a la superficie y quisieran salir por sus propios medios tampoco podrían, porque la escotilla del Titán está atornillada desde fuera. El incidente ha desatado una ola de críticas hacia el sumergible y la empresa que lo gestiona. Un documental d ela CBS emitido el año pasado mostraba que el sumergible está fabricado con piezas que, en muchos casos, no cumplen los estándares de seguridad. El mando de control, por ejemplo, es un Logitech F710, un mando de videojuegos de 2010 que actualmente se puede comprar por 40 dólares. No es raro que hasta el ejército use mandos de videojuegos en sus maniobras experimentales, pero una cosa es eso y otra muy distinta usar esos componentes en expediciones con turistas a bordo.

De hecho, no es la primera vez que el Titán tiene problemas. En una inmersión anterior se perdió el contacto con el submarino durante cinco horas. La respuesta de OceanGate fue cortar la conexión a internet para que los pasajeros no pudieran subir comentarios sobre el incidente a redes sociales. En este viaje, el sumergible lleva a bordo al CEO de la compañía, Stockton Rush. Le acompañan el ex-marino francés Paul-HEnry Nargeolet, experto en el Titanic y que ya se ha sumergido varias veces para estudiarlo. Los tres pasajeros son una de las directivas del programa SETI, Shahzada Dawood, su hijo, y el millonario Hamish Harding, que voló a Orbita en el cohete Blue Origin junto a Jeff Be zos el pasado 4 de junio de 2022.