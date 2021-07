TechLife Robot Vacuum: el primer robot aspirador de Realme lo hace todo bien a un precio razonable

Imagen : Julio Cerezo

Han pasado casi 20 años desde que iRobot lanzó su famosa Roomba, el primer robot aspirador del mundo, y desde entonces no han parado de surgir más y más de estos dispositivos. La última en sumarse a la fiesta ha sido Realme, y hemos tenido la oportunidad de probar su nueva creación, el Realme Techlife Robot Vacuum, un robot aspirador inteligente cargado de sensores que prometed dejar el suelo de tu casa como los chorros del oro.



¿Friega? ¿Se atasca? ¿Puede con los pelos de una mascota? ¿Llega a todos los rincones? ¿Escala alfombras? Vamos a intentar responder a todas las preguntas que se le puedan ocurrir a alguien que (como yo) nunca haya puesto las manos en un dispositivo semejante.

Realme Techlife Robot Vacuum Realme Techlife Robot Vacuum ¿QUÉ ES? El primer robot aspirador de Realme. PRECIO 370€ la versión con solo aspirador y 396€ con tanque para mopa. NOS GUSTA Buena potencia de succión, sistema de navegación fiable, una app muy completa. NO NOS GUSTA El tanque de agua para la función de mopa hay que pagarlo aparte.

Aspirador todoterreno

Antes de empezar a valorar el desempeño como aspirador del Realme TechLife Robot Vacuum (¿de verdad no había un nombre más corto que ponerle?), es importante señalar que ni éste, ni ningún otro dispositivo similar, conseguirá sustituir por completo a tu aspirador de mano convencional. Por muy bien que funcionen, siempre habrá algunos rincones de tu casa que se les escapen, así que no te deshagas todavía de tu viejo aspirador manual.

El TechLife Robot Vacuum ofrece una potencia de succión máxima de 3000 Pa (por lo general, a mayor número de pascales, más potencia tendrá el aspirador), una buena cifra teniendo en cuenta que los modelos modestos apenas sobrepasan los 2000 Pa. Tener una mayor potencia a tu disposición no tiene tanto que ver con que pueda aspirar restos de suciedad más grandes sino con poder sacarla de lugares más difíciles, como las alfombras o los huecos de las lamas del parquet.

Los dos rodillos laterales ayudan a empujar la suciedad hacia el rodillo principal y facilitan la limpieza de zonas complicadas como las esquinas de las paredes. Imagen : Julio Cerezo

Puedes configurar de forma manual la potencia con la que el robot aspirará el suelo, aunque yo lo he dejado en automático y ha funcionado a la perfección. Con este modo activo, el propio robot cambia la potencia de aspirado cuando detecta que está pasando por encima de una alfombra o sobre alguna otra superficie compleja que necesita más potencia.

No tengo gran cosa que objetarle a la labor del TechLife Robot Vacuum como aspirador. Me ha servido para mantener mi casa limpia y a salvo de que se vayan acumulando todos los pelos que está soltando mi perro constantemente. Es cierto que el robot es ligeramente aparatoso a lo ancho (tiene un diámetro de 35 cm), pero gracias a que apenas cuenta con 10 cm de altura, se puede colar por debajo de todos los muebles de mi casa.

El TechLife Robot Vacuum también tiene función de mopa para fregar, pero tendrás que comprar el tanque de agua a parte. Lamentablemente, el modelo que hemos podido probar no cuenta con esta opción, así que no podemos opinar gran cosa al respecto.

Imagen : Julio Cerezo

Navegación

El sistema de navegación del robot es sobresaliente. Tiene un sistema LiDAR que le permite elaborar un plano preciso de tu casa, así que no tendrás que preocuparte de que vaya dando tumbos a ciegas, y también cuenta con una buena miríada de sensores extra (de detección de objetos, ToF, de caídas...) que le permitirán sortear con habilidad todos los obstáculos. De hecho, el mapeo que hace de tu casa le permitirá diseñar un patrón de limpieza más eficiente y te dejará elegir zonas concretas donde quieras que vaya si así lo prefieres.

Eso sí, su sistema de navegación tampoco es infalible. Por lo general, el TechLife Robot Vacuum es capaz de sortear correctamente casi todos los obstáculos, pero tendrás que tener especial cuidado con los cables sueltos. La única vez que tuve que rescatarlo para devolverlo a su base de carga fue porque trepó por encima de una de mis regletas y se quedó atorado encima. En cambio, se ha mostrado especialmente hábil para navegar por las alfombras y llegar al resto de recovecos de mi piso.

Imagen : Julio Cerezo

Autonomía, capacidad y durabilidad

No creo que tengas problema con su autonomía a no ser que tengas una casa bastante grande, ya que el aspirador cuenta con una batería de 5300 mAh. En las pruebas que he hecho en mi piso, el Techlife Robot Vacuum ha tardado aproximadamente una media hora en aspirar una superficie de 25 m² y durante ese tiempo tan solo ha consumido un 12% de su batería. Vivir en un piso pequeño por fin tiene sus ventajas.

El aspirador tiene un depósito bastante generoso para el polvo de 600 ml, por lo que probablemente el robot pueda realizar varias pasadas antes de tener que vaciarlo, e incluso puedes ver qué vida útil le queda a algunas de las piezas del aspirador, como su filtro HEPA o sus cepillos, tan solo acudiendo a la app de Realme Link.

Solo hay dos cosas que me chirrían ligeramente de todo el pack. La primera es su base de carga, ya que creo que podría haber fijarse mejor al suelo para no moverse. Y la segunda es el diseño de su rodillo principal. Después de numerosos usos he visto que se han ido quedando enchanchados los pelos de mi perro en las varillas metálicas que tiene, y todo apunta a que cada cierto tiempo me tocará pasar unas tijeras por la zona para desenmarañar todo ese lío. En cualquier caso, ambas son quejas menores por el momento.

Me gustaría que la base de carga del aspirador se fijase un poco mejor al suelo. El aspirador cuenta con un depósito para la suciedad de 600 ml. El rodillo principal del aspirador. Los pelos de mi perro se van enmarañando en esas varillas metálicas, y creo que con el paso del tiempo podrían llegar a suponer un problema. 1 / 4

Una app para todo

Otro punto a favor del TechLife Robot Vacuum es que es tremendamente sencillo de configurar. Para comenzar a utilizarlo tan solo tendrás que descargar la app Realme Link (iOS, Android) y en un par de minutos tendrás todo listo para la acción.

El manejo de la aplicación no es que sea tampoco mucho más complejo que eso. Desde ahí podrás establecer limpiezas periódicas, consultar la batería del robot, ver la trayectoria que ha seguido durante su ronda de aspirado, editar los mapas o denegarle el acceso a ciertas áreas.

Además, si quieres puedes controlar el robot por voz por medio de un asistente virtual como Google Assistant o Alexa (pero tendrás que descargarte la skill de Realme Link antes).

La app Realme Link desde donde se maneja el aspirador es muy completa. Imagen : Julio Cerezo

En resumen

La primera apuesta de Realme en el mercado de los robots aspiradores ha sido más que notable. Su TechLife Robot Vacuum es un aspirador potente, que se maneja por la casa con soltura y al que es difícil encontrarle pegas relevantes. Puede que existen modelos mejores, pero con este precio es difícil pedirle mucho más.