Si no fuera porque conocemos las formas en público del señor Elon Musk, la noticia sería poco creíble. Sin embargo, no parece muy surrealista la idea de un modo secreto para que el propio Elon Musk pueda activar la conducción con manos libres en los vehículos de Tesla. Sí, al parecer, el “Modo Elon” existe en la flota de vehículos eléctricos.



Para aquellos que no lo recuerden, la tecnología Full Self-Driving Autopilot de Tesla está en fase beta. Una opción que en estos momentos está diseñada para probar las evoluciones del autopilot y ver si realmente es posible subirse a un automóvil y dejar que te lleve a cualquier parte. Sin embargo, todavía necesita bastante trabajo y, aunque no deja de ser impresionante, aún no es inmune a los hackers.

Y es que, al parecer, la característica oculta, llamada “Modo Elon”, fue descubierta por un hacker de Tesla conocido en la red como @greentheonly. Se trata de un hacker anónimo que ha trabajado en el código del vehículo durante años y ha descubierto, por ejemplo, cómo Tesla puede bloquear el uso de los asientos eléctricos o la cámara central del Model 3 antes de que se active oficialmente.



En un hilo de Twitter publicado el 16 de junio, se afirmaba que la función de conducción autónoma completa tiene un modo secreto que elimina la molestia del volante diseñada para asegurarse de que el conductor esté prestando atención, posiblemente junto con otras diferencias aún no descubiertas.

Look ma, no nags

Lo que no está claro es si el Elon Mode es solo un marcador de posición o si se espera que sea el nombre real de la configuración, ya que GreenTheOnly no lo explica. El hacker, tras habilitarlo y probarlo, publicó algunas imágenes. Además, ha contado que tras iniciarlo, el automóvil no requería ninguna atención mientras usaba el software Full Self-Driving (FSD).



La prueba realizada, de casi 600 millas, se hizo con uno de los primeros Model X, que, en particular, podría ser lo suficientemente viejo como para no tener una cámara interior . Además, entre las notas que greentheonly proporciona en el hilo de Twitter, el hacker afirma que el sistema todavía parece cambiar de carril al azar y termina conduciendo lento en la carretera.

Se desconoce si esta versión del modo estará disponible para los propietarios regulares, aunque recordamos que en diciembre Musk insinuó que se avecina una conducción sin molestias. Por último, el hacker asegura que el software de Tesla es más seguro que nunca en comparación con 2017, cuando comenzó a inspeccionarlo.