Tesla elimina de forma remota el Autopilot del Model S usado de un cliente sin previo aviso

Filed to:

Filed to: Tesla

Uno de los efectos secundarios menos considerados de las características del automóvil que se mueve del hardware al software es que las características y extras importantes de un automóvil ahora se pueden eliminar sin ningún contacto real con un automóvil determinado. Donde una vez el contenido implicaba al menos un destornillador (o, si tenía prisa, un martillo), ahora miles de dólares de opciones pueden desaparecer con el clic de un ratón en alguna parte. Y eso es exactamente lo que le sucedió a un propietario de Tesla y, al parecer, a muchos otros.



Alec (retendré su apellido por razones de privacidad) compró un Tesla Model S 2017 el 20 de diciembre del año pasado, a un concesionario externo que compró el automóvil directamente de Tesla en una subasta el 15 de noviembre de 2019. El automóvil fue vendido en una subasta como resultado de una recompra, ya que el automóvil sufría un problema bien conocido en el que la pantalla de la consola central desarrolló un borde amarillo notable.



Advertisement

Cuando el concesionario compró el automóvil en la subasta , se le ofreció la opción de Autopilot mejorado y la confusa capacidad de autoconducción completa de Tesla (FSD); juntas, estas opciones totalizaron 8.000 dólares. Puedes verla s directamente en la etiqueta de Monroney para el auto:



Tesla vendió oficialmente el automóvil al concesionario el 15 de noviembre, una fecha que he confirmado al ver el título del automóvil. El 18 de noviembre, Tesla parece haber llevado a cabo una “auditoría” del automóvil de forma remota. El resultado fue que cuando el software del automóvil se actualizó a la última versión en diciembre, el Autopilot mejorado y la capacidad de autoconducción completa (FSD) se eliminaron del automóvil.



Tesla confirmó la fecha de la auditoría, donde marcó las características para su eliminación, en una factura:



Advertisement

Una declaración de Tesla al concesionario en el momento de la venta no menciona nada sobre la eliminación del Autopilot o el FSD:



Advertisement

También vale la pena señalar que la reparaciones que se añaden en la declaración no se hicieron realmente, por eso Alec llevó su automóvil a un centro de servicio en enero.



Advertisement

Recapitulemos un poco en este punto: un Model S con Autopilot mejorado (que incluye la función Invocar) y la “capacidad” de autoconducción se vende en una subasta, un concesionario lo compra, después de la venta al concesionario Tesla verifica el auto y decide que no debería tener “capacidad” de Autopilot o FSD, el concesionario vende el automóvil al cliente en función de las especificaciones que sabía que tenía el automóvil (y se muestran en la etiqueta, y se confirma mediante una captura de pantalla de la pantalla del automóvil que muestra las opciones ), y más tarde, cuando el cliente actualiza el software del automóvil, el Autopilot y el FSD desaparecen.



Advertisement

Cuando Alec le preguntó al servicio de atención al cliente de Tesla sobre esto, esta fue su respuesta:



Tesla ha identificado recientemente instancias de clientes que se configuraron incorrectamente para versiones de Autopilot que no pagaron. Desde entonces, se realizó una auditoría para corregir estas instancias. Su vehículo es uno de los que se configuró incorrectamente para Autopilot. Revisamos su historial de compras y, desafortunadamente, la conducción autónoma no era una característica que había pagado. Nos disculpamos por la confusión. Si todavía está interesado en tener esas características adicionales, podemos comenzar el proceso para comprar la actualización.

Advertisement

Todo esto es muy desconcertante. Alec compró el automóvil a un concesionario basado en un conjunto de características que el concesionario entendió que tenía el automóvil cuando lo compró en una subasta. Si Alec vio que el automóvil tenía Autopilot y FSD cuando lo pagó, ¿cómo, exactamente, no pagó por esas características?



Esas características juntas valen 8.000 dólares, pero como ya estaban en el automóvil cuando lo compró, ¿es difícil entender cómo de alguna manera no las pagó?



Advertisement

Me doy cuenta de que estas son características de software, pero actúan como cualquier característica física de un automóvil. No pagas una suscripción para el FSD o Autopilot, pagas una tarifa única, como lo harías para un sistema de control de crucero electromecánico en cualquier otro automóvil.



Si compras, por ejemplo, un Ford Ecosport usado que tiene asistencia para mantener el carril y control de crucero activo, y Ford de alguna manera cree que no pagaste por esas características en particular y envía un servicio técnico para eliminarlos físicamente de tu automóvil, creo que todos lo consideraríamos bastante incorrecto. Incluso podríamos considerarlo un robo. No tengo claro cómo lo que hizo Tesla aquí es diferente.



Advertisement

Si Tesla hubiera llevado a cabo su auditoría antes de la venta del automóvil , entonces eso sería otra cosa; sigue siendo extraño , pero un poco más defendible.



Pero esta auditoría ocurrió después de la venta inicial del automóvil. El auto ya no era propiedad de Tesla en el momento de la auditoría, y ninguna de las partes involucradas sabía que se estaban quitando características del automóvil.



Advertisement

Como experimento, Alec contactó a un asesor de ventas de vehículos usados ​​de Tesla para tratar de ver si podía pedir que se quitaran el Autopilot y el FSD de un vehículo usado.

Advertisement

Alec sugirió que quería un automóvil en particular, pero quería ahorrar dinero al eliminar el FSD. El asesor de ventas le dijo que



... si se agrega y es un automóvil usado, simplemente no lo eliminarán.

Eso va directamente en contra de la experiencia de Alec, donde Tesla eliminó el FSD de un automóvil usado.



Advertisement

Alec no está solo en su experiencia; Los tableros de mensajes de Tesla tienen historias de otros propietarios que han experimentado incidentes similares.



Todo lo que sucedió aquí va completamente en contra de cómo hemos entendido sobre la compra y venta de autos usados . Cualquier equipo que el auto tenga en el momento de la venta es parte de esa venta, punto.



Advertisement

Los servicios basados ​​en suscripción como OnStar serían diferentes, pero eso no es lo que estamos tratando aquí; Esta es una característica opcional del automóvil pagado por una vez, como el control de crucero o A / C o radio. No puedes simplemente sacarlo después de que el automóvil se venda con esas características que se consideran parte del automóvil.



Establece un mal precedente si los fabricantes de automóviles pueden eliminar el contenido de automóviles usados ​​después de la venta; técnicamente, cualquier función que esté disponible para activarse o desactivarse en el software podría ser vulnerable a algo como esto, y no puedo pensar en ningún contexto en el que la eliminación remota después de la compra esté bien.



Advertisement

Está muy mal, y parece un intento de obtener dinero por las mismas características cada vez que se revende el automóvil.



Me puse en contacto con Tesla varias veces durante la semana y no obtuve respuesta. Actualizaré si responden.