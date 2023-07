The Flash ya no es solo una película. Ahora además es un NFT

The Flash apenas un mes en los cines, y sus pobres cifras de ventas son solo un capítulo más de una película cuya producción ha estado tan llena de incidencias que casi merece una película propia. Por si las cosas no eran ya lo bastante raras para el film, ahora Warner Bros ha decidido convertirla en un NFT.

La historia se explica sola, aunque no por ello es menos insólita. Warner Bros tenía puestas muchas esperanzas en la última aventura del Barry Allen de Ezra Miller (Las tenía ahora, porque durante años la película ha estado guardada en un cajón precisamente por la deriva delictiva de su protagonista). El caso es que a The Flash no le ha ido muy bien en taquilla. Warner Bros esperaba un estreno doméstico (en Estados Unidos) de 75 millones de dólares y al final se quedó en 55. Para hacer las cosas peores, el rendimiento de la película no ha hecho más que caer desde ahí. A fecha del 15 de julio de 2023, la película solo ha logrado recaudar 106 millones de dólares en Estados Unidos . Por si buscas alguna referencia, eso son 10 millones menos que el Green Lantern de Ryan Reynolds, que está considerada una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos.

Las razones para el fracaso de The Flash son múltiples y no se ciñen solo a la controversia que rodea a Ezra Miller. Probablemente tenga que ver también con el cansancio general del público hacia el cine de superhéroes. Para empeorar las cosas, los fans de Zack Snyder la rechazaron porque no la dirige su director favorito y porque, de hecho, es un poco el último clavo en el ataúd del Snyderverse. Para los fans no snyderianos de DC, probablemente el atractivo de The Flash se ve mermado un poco por el hecho de que es la película que pone punto y final al universo de DC tal y como lo conocemos, lo que le añade ciertas dosis de nihilismo y le resta relevancia a todo lo que pase en ella.

Sean cuáles sean las razones, el caso es que Warner anda devanándose los sesos sobre cómo sacar algo más de jugo al film, así que los avispados ejecutivos del estudio han acudido a un mercado que a estas alturas ya está bastante muerto: el de los NFT. Warner ha anunciado “The Flash Web3 Movie Experience”, una web en la que se pueden recorrer los principales escenarios de la película para coleccionar tokens con los que acceder a escenas eliminadas. Toda la película se puede adquirir como NFT. Al hacerlo, se genera una clave aleatoria con diferentes niveles de rareza.

Si la idea de convertir una película que ya es fallida en una especie de huevo Kinder digital para amantes de una tecnología que ha perdido gran parte de su atractivo te parece una mala idea probablemente no estás solo. Si la idea te parece lo más, podrás acceder a la experiencia Web3 de The Flash desde el día 18 de julio. Esta no es la primera vez que Warner trata de vender una película como NFT. Antes ya lo hizo con la primera entrega de El Señor de los Anillos, y el resultado fue incluso peor de lo esperado.

The Flash es el tercer golpe que Warner recibe últimamente con el universo DC. Shazam! Fury of the Gods solo recaudó 57 millones en Estados Unidos, y Black Adam solo llegó a los 168 millones pese a los esfuerzos de Dwayne Johnson por promocionar la película. Entre las tres costaron más de 600 millones de dólares, así que la presión sobre James Gunn debe ser altísima ahora mismo. ¿Logrará el director y nuevo jefe supremo de DC revitalizar la franquicia en un momento en el que hasta las producciones Marvel son acogidas con desencanto? Aún tar daremos un par de años en saberlo. Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom se estrenan este mismo año, pero las miradas están puestas en Superman: Legacy, la película que realmente nos dará una idea real de lo que Gunn tiene pensado para el futuro de DC.