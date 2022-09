The Legend of Zelda: Breath of the Wild se coronó como uno de los mejores juegos de la década pasada, tras su debut en marzo de 2017. Los usuarios de Nintendo Switch llevan todo este tiempo esperando una secuela y por fin, ya sabemos cuándo estará disponible.

Apunta esta fecha en tu calendario: 13 de mayo de 2023.

Sí, Nintendo por fin ha revelado no solo el título oficial que tendrá la secuela (no, no se llamará Breath of the Wild 2), sino también un nuevo tráiler, imagen con arte oficial y la fecha de lanzamiento. El nuevo juego se llama The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Las lágrimas del reino) y tenemos un nuevo y breve adelanto de lo que podremos hacer en materia de exploración.

Aquí está el tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Coming May 12th, 2023 – Nintendo Switch

Sí, como ya sabíamos, en Tears of the Kingdom Link no estará limitado a la exploración horizontal y a solo flotar algunos segundos usando sus planeadores, sino que habrá mucha más exploración vertical, islas que flotan en el cielo y formarán parte del mundo que tendremos que recorrer, posiblemente llenas de calabozos, templos y enemigos. Esta vez incluso parece que contaremos con una especie de… ¿ave mágica o mecanizada como transporte? Aún no lo sabemos, ni conocemos nada de la historia del juego o por qué hay lágrimas en el reino, pero sin duda que promete ser un título interesante y de los más esperados para 2023.



N uevo póster con el arte oficial del juego