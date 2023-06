Digamos adiós a TikTok Now, la versión de BeReal hecha por TikTok. La compañía responsable de la red social, ByteDance, ha anunciado que descontinú a la función y aplicación TikTok Now, aunque por ahora no han dado una fecha específica de cuándo dejará de existir. Además, también han anunciado nuevas herramientas para el control parental.

TikTok Now es una función y aplicación que permite publicar imágenes o videos de hasta 10 segundos de duración de manera espontánea, utilizando al mismo tiempo la cámara principal de tu teléfono y la cámara de selfies, básicamente para mostrar lo que estás haciendo en ese preciso instante, y directamente desde la app. He mencionado que es al mismo tiempo una función y una aplicación porque justamente es eso, TikTok Now está integrado dentro de la aplicación de TikTok, pero en algunos países también está disponible como una aplicación individual. TikTok Now debutó en septiembre de 2022.

Por supuesto, TikTok Now nace como una alternativa (o clon) a BeReal, una red social basada justamente en este tipo de contenido, en compartir imágenes espontáneas capturadas con la cámara principal y la de selfies al mismo tiempo. Tanto TikTok como Instagram replicaron esta función en sus respectivas redes sociales. En Instagram, su nombre es “Historias espontáneas”.

Los usuarios de TikTok Now han comenzado a recibir la notificación de que la función será descontinuada: “hemos aprendido mucho desde que lanzamos TikTok Now y usaremos ese feedback para el futuro de la creación de contenido y para mejorar la experiencia de TikTok con nuevas y mejores funciones”, dice parte del comunicado.

Aunque BeReal creó esta “moda” o tendencia de imágenes y videos espontáneos capturados con ambas cámaras del teléfono, la realidad es que parece que muy pocas personas usan esta función tanto en TikTok como en Instagram. Incluso la app de BeReal, según un reportaje, ha visto reducir sus usuarios activos, aunque la app lo ha intentado desmentir.

Por otro lado, TikTok también ha implementado nuevas herramientas para el control parental, que permitirán a los padres filtrar mejor lo que ven y no ven sus hijos menores de edad. A partir de ahora los padres podrán filtrar videos con palabras o hashtags específicos desde la aplicación TikTok Family Pairing. Al incluir uno de estos hashtags o palabras clave, los videos relacionados no aparecerán en el contenido que ven los menores de edad en la app.