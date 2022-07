La fase 6 tendrá a los 4 Fantásticos y dos películas de los Vengadores

Por si no fuera bastante con saber de la Fase 5, Marvel nos ha hablado de la Fadse 6, que oficialmente ya se conoce como La Saga del Multiverso. La fase tendrá por fin una película de Los 4 Fa ntásticos, pero no sabemos si John Krasinski regresará en el papel de Mr. Fantástico tras su cameo en Dr. Strange and the Multiverse of Madness. Fantastic Four se estrenará el 8 de noviembre de 2024.

Lo que sí sabemos es que la fase 6 no tendrá una, sino dos películas de los Vengadores. La primera lleva por título: Avengers: Kang Dinasty. La segunda tiene pinta de que va a sacudir el MCU como lo hizo Infinity War en su momento. Se trata de Secret Wars. Lo que no ha trascendido es en cuál de los múltiples eventos con ese nombre de los cómics se basará. Lo que sí se sabe es que no las dirigirán los hermanos Russo.