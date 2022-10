¿Siempre has querido probar a jugar al rol y no sabes por dó nde empezar? Wizards of the Coast ha publicado una nue va caja de inicio para su universo Dungeons & Dragons, y para variar es rematadamente buena. A continuación te ofrecemos un breve paseo por lo que puedes esperar de Los Dragones de la Isla de las Tempestades.



Lo de que es buena para variar no pretende ser una puya a D&D, pero es que a veces los fabricantes de juegos de rol o de mesa se empeñen en lanzar productos para iniciar a nuevos jugadores que en realidad son juegos completamente independientes y a menudo demasiado simples. La caja de inicio Dragones de la Isla de las Tempestades es una forma fácil de comenzar a jugar D&D pero no simplifica el juego original, sino que lo ofrece en su versión completa y sin filtros , con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Bueno porque los mismos personajes con los que empiezas en esta aventura pueden continuar en otras sin ningún tipo de adaptación. Lo malo, por supuesto, es que para seguir más allá de la caja tendrás que comprar los libros básicos de reglas y aprender un poco más sobre cómo funciona todo, pero de eso hablaremos má s abajo.

Los Dragones de la Isla de las Tempestades es una aventura para un mínimo de dos y un máximo de seis jugadores de niveles 1 a 3. Se supone que comienzas jugando a nivel 1, y subes dos niveles durante el transcurso de la aventura .

Por supuesto, uno de los jugadores tiene que hacer de master. Esto es obvio para cualquier jugador habitual (sáltate este párrafo si ya sabes de qué va), pero si estás leyendo esto hay posibilidades de que nunca hayas jugado al rol, y mereces una introducción formal . En los juegos de rol siempre hay un jugador que se encarga de coordinar a los otros. Es el master, maestro de juego, director de juego o amo del calabozo. Puedes llamarlo como quieras. Normalmente es el que inventa las historias (en este caso concreto la aventura ya está escrita), interpreta a todos los personajes que salen en el juego que no son los otros jugadores (taberneros, mozos de establos, jefes de la aldea, bandidos, villanos...), y juega por los monstruos cuando hay un combate . También es quién tiene la última palabra sobre todo lo que pasa en la partida, incluyendo si un jugador vive o muere , lo que requiere de cierta ecuanimidad y sentido de la justicia . Huelga decir que tiene un conocimiento casi enciclopédico de las reglas y que le encanta imaginar y contar historias. También es el que más duro trabaja antes de cada partida, así que cuidadlo bien. Un buen master es un tesoro.



Aclaro lo del master porque Los Dragones de la Isla de las Tempestades hace un trabajo especia lme nte bueno en proveer al director de juego de todos los materiales necesario con los que dirigir a sus jugadores ( quizá por primera vez en su vida) . La caja incluye un libro de 48 páginas en el que se detalla el guio n de la aventura (no lo leas si vas a ser jugador o te spoilearás) así como descripciones pormenorizadas de los pe rsonajes, mapas, descripciones de objetos mágicos o fichas de monstruos .

Un segundo librito de 32 páginas (este ya lo pueden leer todos) explica las reglas básicas de la quinta edición de Dungeons & Dragons, desde lo que significan las estadísticas de la hoja de personaje hasta qué son las tiradas de salvación, o cómo se juegan los combates. En la primera página de es e libro hay un código QR que lleva a una página con vídeos explicativos adicionales sobre cómo jugar. La página no es ningún secreto. Puedes acceder a ella aquí.



L a caja viene con cinco hojas de personaje ya creadas, lo que probablemente sea un alivio para muchos jugadores porque permite empezar a jugar sin tener que pasar por el largo proceso de crear un nuevo personaje desde cero. No conozco a ningún jugador que no disfrute enormemente haciendo un nuevo personaje, pero el proceso es complejo, requiere saberse bien las reglas y puede ser un poco abrumador para recién llegados. Los personajes disponibles son: guerrero elfo, paladín humano, mago elfo, ladrón mediano, y clérigo enano.

Las hojas de personaje son precisamente uno de los puntos fuertes de Los Dragones de la Isla de las Tempestades y lo que distingue a esta caja de inicio de las anteriores (D&D publicó sets de inicio en 2014 y 2019). No solo es que estén anotadas todas las estadísticas o habilidades de cada personaje , es que además están explicadas. En anteriores fichas, la descripción de las armas se limitaba a poner la fórmula para las tiradas de ataque y daño. Aquí te describe en detalle esa secuencia y en vez de ponerte simplemente: Espadón: 1d20+3 / 2d6+1 pone:



Espadón: En ataques cuerpo a cuerpo (contra un objetivo a 1,5 m o menos de ti) puedes atacar con tu espadón. Tira 1d20+3 pa ra ver si impactas. Si lo haces, el objetivo recibe 2d6+1 de daño cortante.

En un solo párrafo te explica cómo funcionan los ataques cuerpo a cuerpo, te recuerda cómo se hace una tirada de ataque y una de daño, y hasta el tipo de daño o el alcance. Es simplemente genial para nuevos jugadores.

Cada personaje tiene un trasfondo y una descripción detallada, pero su aspecto, género, nombre y personalidad quedan a discreción de cada jugador. Lo que D&D ha logrado con estas nuevas fichas es aligerar el peso de tener que lidiar con tediosos cálculos y puntuaciones y dar a cada jugador todo lo necesario para que se divierta interpretando a un personaje de la forma que quiera, que es en el fondo el objetivo de los juegos de rol. Hablando de rol, todos los personajes juegan un papel en la aventura de una manera u otra. Ese papel está convenientemente apuntado en el reverso de cada hoja de cada personaje lo que también está muy bien, porque permite a los jugadores aportar profundidad de una manera relevante para la historia.

F inalmente, la caja incluye seis dados necesarios para las diferentes tiradas: uno de 20 caras, otro de 12, otro de 10, de 8, de 6 y de 4. Normalmente cada jugador lleva siempre sus propios dados, pero con estos se puede empezar a jugar turnándose para las tiradas. Son buenos dados, pero nada especialmente fastuoso.



Una caja ideal para iniciarse

Las anteriores cajas de iniciación de Dungeons & Dr agons eran más un vehículo para iniciar a los jugadores ya veteranos en cada nueva edición. Los Dragones de la Isla de las Tempestades parece el primer intento serio de crear un producto realmente enfocado a personas que no han jugado al rol nunca en su vida. En ese sentido hace un trabajo espectacular y lo hace por apenas 20 euros (19,99). Es una auténtica ganga.

Pero, ¿ y después qué?

Decíamos arriba que Los Dragones de la Isla de las Tempestades es una entrada llave en mano al mundo de Dungeons & Dragons, pero ¿qué pasa cuando los jugadores completan la aventura? Pues que toca rascarse el bolsillo. Por mucha imaginación que tenga el master, seguir jugando implica conocer todas las reglas para crear nuevos personajes o subir los de esta caja a niveles superiores, así como para tener acceso a todos los conjuros, habilidades o monstruos. En general, p ara jugar a Dungeons & Dragons hacen falta tres libros: E l Manual del Jugador, la Guía del Dungeon Master, y el Manual de Monstruos. Con esos tres y algo de imaginación tienes para años de partidas. Cada libro cuesta 39 euros, pero hay una caja de regalo con los tres y una pantalla para el master que sale por 151 euros.

Wizards of The Coast también vende una caja llamada Kit Esencial que incluye una aventura para niveles 1 a 6 y reglas adicionales para crear personajes. Está bien por el precio, pero no es tan explicativa como la caja de inicio de la que hablamos aquí, y personalmente creo que merece más la pena hacerse con los manuales básicos. Si te da pereza crear aventuras tienes cientos de páginas web ahí fuera en la que descargarte antiguos módulos y aventuras descatalogadas como las que se publicaban en la revista Dragón. Eso sí, muchas de ellas requieren adaptar las normas a las de quinta edición.



Una bu ena alternativa, sobre todo si vuestra disponibilidad para jugar presencialmente es mala, es darse de alta en D&D Beyond. Se trata de la plataforma oficial de Wizards of The Coast para jugar partidas de D&D en línea, e incluye multitud de recursos muy útiles para masters y jugadores. También permite comprar los manuales en PDF y tenerlos disponibles para partidas por Internet. Hay, en definitiva, todo un mundo ahí fuera para disfrutar, bien sea leyendo libros ambientados en tu mundo de juego favorito, pintando figuras, o preparando partidas. Los Dragones de la Isla de las Tempestades es la llave de entrada a esa mundo.