El helicóptero Ingenuity parado en la superficie de Marte, fotografiado por el rover Perseverance Imagen : NASA/JPL-Caltech/ASU

Advertisement

El helicóptero Ingenuity de la NASA intentará tomar vuelo en el Planeta Rojo el miércoles 14 de abril, y podrás ver en vivo cómo el equipo de la NASA sigue esta prueba histórica desde el centro de control de la misión.



Si las cuatro patas de este diminuto helicóptero de 1,8 kg abandonan la superficie marciana, se convertirá en la primera vez que la NASA, o cualquier otra agencia espacial, logra con éxito un vuelo controlado con motor en un planeta alienígena. El éxito introduciría una dimensión completamente nueva en la exploración del Planeta Rojo.



Puedes ver la transmisión en vivo a continuación a partir del miércoles 14 de abril. La NASA aún no ha dicho cuándo estarán disponibles las imágenes o incluso el video del intento de vuelo.



Alternativamente, puedes seguir la aplicación de la NASA, YouTube y Facebook. Para aquellos que viven en el hemisferio occidental, este no es el mejor momento para estar despiertos, pero la NASA llevará a cabo una sesión informativa para discutir los resultados preliminares del vuelo a las 11:00 am EDT (8:00 am PDT) del mismo día.



Es importante destacar que el programa actual está sujeto a cambios “a medida que los ingenieros trabajan en las implementaciones, las comprobaciones previas al vuelo y el posicionamiento del vehículo tanto de Perseverance como de Ingenuity”, según la NASA. La programación de actualizaciones se puede monitorear en la página web Watch Online del helicóptero.



El equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA también evaluará las velocidades del viento en el sitio de aterrizaje de Octavia Butler y la cantidad de energía disponible para Ingenuity para su vuelo, como MiMi Aung, gerente del proyecto Ingenuity, dijo a los periodistas el viernes. Amelia Quon, ingeniera de pruebas de la cámara de Ingenuity, dijo que el helicóptero se probó en una amplia gama de posibles condiciones de viento, pero no había una manera perfecta de simular las condiciones en Marte.



Advertisement

Ingenuity , todo por su soledad, de pie en su “aeródromo”. Imagen : NASA/JPL-Caltech/ASU

Durante las pruebas en la Tierra, un prototipo fue expuesto a vientos que soplan entre 10 a 11 metros por segundo, que deberían ser más fuertes de lo esperado dentro del cráter Jezero, como explicó Quon durante la conferencia de prensa del viernes.



Advertisement

El rover Perseverance, después de vincularse con el helicóptero, transmitirá los resultados de la prueba de vuelo a un orbitador, que a su vez transmitirá los datos al centro de control de la misión en la Tierra. Durante la conferencia de prensa, Tim Canham, líder de operaciones de Ingenuity en JPL, dijo que deberíamos esperar 40 segundos de datos, ya que esa es la duración esperada del vuelo de prueba inaugural.



Una imagen que demuestra la capacidad de alta resolución de la cámara de Ingenuity. Imagen : NASA/JPL-Caltech/ASU

Advertisement

Ingenuity está equipado con una cámara orientada hacia abajo que tomará fotos durante el vuelo, dijo Canham. El equipo espera recibir imágenes granuladas en blanco y negro al principio, seguidas de imágenes de alta resolución en los próximos días. Tomando imágenes 30 veces por segundo, la cámara de Ingenuity, además de hacer una crónica del vuelo, también servirá como una especie de altímetro y ayudará a los planificadores de la misión a localizar el lugar de aterrizaje del helicóptero, agregó.



El rover Perseverance intentará capturar imágenes del vuelo de prueba de Ingenuity, lo que hará con su cámara Mastcam-Z. Elsa Jensen, líder de operaciones de Mastcam-Z, dijo que su equipo ha estado practicando para el vuelo de prueba, pero advirtió que las imágenes podrían no ser geniales, dado que nunca antes se había intentado nada como esto y que seguramente habrá “sorpresas ”, como explicó el viernes. Curiosamente, Canham dijo que los micrófonos de Perseverance podrían usarse para capturar los sonidos del Ingenuity en vuelo durante las pruebas posteriores.



Advertisement

Ingenuity se desplegó a la superficie el fin de semana pasado y ahora está de pie sobre sus cuatro patas. El helicóptero había sido guardado en la parte inferior del rover para el viaje a Marte, pero la máquina ahora sobrevive por sí sola, recargando con éxito sus baterías usando sus paneles solares y comunicándose con su compañero de seis ruedas, según Aung. Esta semana se alcanzaron hitos importantes, ya que los helicópteros de cuatro palas de rotor se desplegaron y probaron a velocidades de 50 rpm y 2.400 rpm.



Los rotores de Ingenuity no son algo que “saldría del estante”, dijo Aung. Cada hoja superligera pesa alrededor de 35 gramos y constan de un núcleo de espuma con un revestimiento de fibra de carbono. El diseño está destinado a garantizar rigidez, resistencia y ligereza, agregó. Durante el vuelo inaugural, los rotores de Ingenuity girarán a la furiosa velocidad de 2.537 rpm. La alta tasa de rotación tiene que ver con la atmósfera marciana, que es solo el 1% de la de la Tierra.



Advertisement

Aung dijo que este proyecto no habría sido posible hace 10 o 15 años, ya que solo ahora los ingenieros tienen la tecnología para hacer girar las palas a velocidades tan altas, para emplear los microcontroles autónomos y ultrarrápidos de las palas del rotor durante vuelo, y diseñar un vehículo capaz de sobrevivir a las duras condiciones de Marte.



Independientemente de lo que suceda durante el vuelo, “aprenderemos, ya sea del éxito o del fracaso”, dijo Aung. Señaló la sombría posibilidad de que Ingenuity se volcara durante el aterrizaje. Debido a que el helicóptero no tiene forma de enderezarse por sí mismo, tal desarrollo pondría efectivamente fin al proyecto. La demostración tecnológica trata de “agregar la dimensión aérea” al conjunto de herramientas de la NASA para explorar Marte, dijo Aung. Y como señaló Canham, las fotos de la prueba obviamente serán agradables, pero el objetivo principal de la misión es obtener los datos de vuelo.



Advertisement

Si el vuelo va bien y el Ingenuity aterriza con las cuatro patas, la NASA continuará probando el helicóptero en el transcurso de 30 soles, o días marcianos.