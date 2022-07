Industrial Light & Magic es una empresa que revolucionó el cine. Fundada en 1975 por George Lucas para poder dar vida a Star Wars, desde entonces ha trabajado en algunas de las películas de ciencia ficción y fantasía más emblemáticas de las últimas décadas. Un nuevo documental contará su historia.

Conocida simplemente como ILM, la compañía ha trabajado en sagas como Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Back to the Future, Mission: Impossible, Pirates of the Caribbean, Transformers, Men in Black, el universo cinematográfico de Marvel y muchísi mas otras, además de clásicos como Jurassic Park, Terminator II, E.T., Ghostbusters II y más. Han trabajado en unas 350 películas y han ganado 16 Premios Oscar.

En definitiva, la empresa se convirtió en un antes y después para la industria del cine, con una historia que será contada a lo largo de 6 episodios en un documental dirigido por Lawrence Kasdan, guionista de películas como El Imperio Contraataca e Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. El documental contará con declaraciones de Steven Spielberg, James Cameron, Ron Howard, Robert Zemeckis, Jon Favreau y el mismísimo George Lucas.

Light and Magic se estrena el próximo 27 de julio en Disney+.