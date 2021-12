En su día, Pyramiden fue una próspera colonia minera en la que vivían y trabajaban más de mil personas. Hoy es un cascarón vacío que se conserva en el tiempo gracias a lo inaccesible de su localización. El grupo de exploradores urbanos de Yes Theory ha viajado hasta allí, y ha vuelto con un vídeo fantástico.



No es que viajar a Pyramiden esté prohibido. La ciudad no tiene secretos militares que esconder como pasa con otras ciudades remotas (y prohibidas) de la Antigua Unión Soviética. Lo que pasa es que está en el archipiélago de Svalbard, unas islas entre Noruega y el Polo Norte. Aunque la isla donde se encuentra Pyramiden está habitada, lo difícil del terreno, las bajas temperaturas y el hecho de que haya osos polares sueltos no invitan precisamente a visitarla.

Pese a las dificultades, el equipo de Yes Theory se ha desplazado hasta allí para descubrir sus secretos . El resultado es un vídeo imperdible en el que pasean por instalaciones que, aunque más o menos deterioradas, conservan todo el sabor de las antiguas instalaciones soviéticas. No es la primera vez que se aventuran en lugares tan remotos. Los Yes Theory son un grupo de aventureros que han decidido dedicar sus vidas a hacer cosas no necesariamente divertidas o agradables solo por la experiencia de hacerlas. Algo que ellos poé ticamente llaman “b uscar la incomodidad”.

En este caso la incomodidad comienza en un con fortable hotel en Longyearbyen, una pequeña comunidad de 2.300 habitantes que ostenta el récord a la ciudad habitada más septentrional del planeta. Desde ahí hay que viajar a Pyramiden en barco en compañía de un guía local armado (por si los osos).

Cuando la mina de carbón que daba vida a la ciudad se agotó, l os habitantes de Pyramiden la abandonaron de manera bastante rápida. Las restricciones en el equipaje hicieron que muchos dejaran sus hogares tal y como estaban, incluyendo latas de cerveza vacías o chocolati nas encima de las mesas. El vídeo tiene el aliciente de que ademá s repasan la peculiar historia de la ciudad.