Una nueva investigación de científicos en Japón afirma una sospecha común entre los dueños de perros: que sus mascotas también los extrañan profundamente cuando están fuera de casa . Los investigadores encontraron que los ojos de los perros se llenan de más lágrimas después de reunirse con sus dueños que con personas conocidas que no son sus dueños, o cuando los dueños estaban en casa. Este comportamiento en los perros parece estar influenciado por el aumento de la producción de oxitocina, una hormona que se cree que desempeña un papel en el vínculo emocional tanto en humanos como en perros.

El autor del estudio, Takefumi Kikusui, se inspiró para realizar la investigación en un incidente con sus propios perros seis años antes. Uno de sus dos caniches había dado a luz recientemente, y mientras amamantaba a sus cachorros, Kikusui notó que se veía aún más linda que de costumbre y que sus ojos estaban llenos de lágrimas.

Kikusui conocía la reputación de la oxitocina como la hormona del “amor” o “materna”, llamada así porque ayuda a estimular el trabajo de parto durante el embarazo y la capacidad de amamantar en las nuevas madres. La oxitocina también parece liberarse en cantidades más altas durante los momentos de conexión emocional positiva en los humanos, como tener relaciones sexuales o simplemente abrazarse, lo que a veces se puede expresar a través de las lágrimas. Muchos estudios han demostrado que los perros pueden tener habilidades sociales similares a las de los humanos, y el trabajo anterior de su equipo sugirió que tanto los perros como los humanos producen más oxitocina cuando pasan tiempo juntos.

“Eso me dio la idea de que la oxitocina podría aumentar la cantidad de lágrimas”, dijo Kikusui, investigador veterinario de la Universidad de Azabu en Japón, en un correo electrónico a Gizmodo. “Anteriormente observamos que la oxitocina se libera tanto en los perros como en los dueños cuando interactúan. Por lo que realizamos un experimento de reunión”.

Los investigadores reclutaron alrededor de 20 perros para sus experimentos. Establecieron diferentes escenarios, midiendo el volumen de las lágrimas de los perros en la superficie de sus ojos cada vez (las lágrimas de los perros no necesariamente fluyen tan fácilmente como lo hacen en los humanos). En un escenario, los propietarios simplemente se quedaron e interactuaron como de costumbre; en el segundo, los dueños saldrían y regresarían después de cinco a siete horas; y en el tercero, compararon perros en una guardería que interactuaban con dueños y personas conocidas que no eran sus dueños. En comparación con la línea de base, las lágrimas de los perros fueron significativamente más abundantes después de que se reunieron con sus dueños, mientras que no se observaron diferencias significativas antes y después de que los perros vieran a las personas conocidas que no eran sus dueños.

Para probar aún más su hipótesis, los investigadores administraron a los perros gotas para los ojos que contenían oxitocina o un placebo. Cuando los perros recibieron oxitocina, produjeron más lágrimas. Por último, el equipo mostró a voluntarios humanos fotos de perros con o sin lágrimas artificiales en los ojos, y les pidió que calificaran qué tan positiva o negativamente se sentían con respecto a los perros. Aquellos con más lágrimas fueron calificados más positivamente en promedio, y los humanos informaron querer tocarlos o cuidarlos más.

En su estudio , los investigadores aluden a la idea común de perros muy felices de volver a ver a sus dueños después de un largo (o incluso muy corto) período de tiempo fuera, como lo muestran muchos videos virales. Pero hasta donde saben los investigadores, su estudio es el primero en investigar el vínculo entre el estado emocional y la producción de lágrimas en animales no humanos como los perros. Los hallazgos sugieren, dijo Kikusui, que “los perros derraman lágrimas asociadas con emociones positivas, como una reunión con el dueño”. Y si ese es el caso, es probable que la oxitocina sea la palanca hormonal que impulsa estas lágrimas.

Los hallazgos del equipo se publicaron en Current Biology.

Este tipo de investigación puede ayudar a obtener una comprensión más profunda de nuestros mejores amigos y el camino evolutivo que hemos tomado juntos.

Es difícil saber qué están pensando realmente los perros o cualquier animal, ya que no podemos comunicarnos verbalmente con ellos. Por lo tanto, siempre se debe tener cierta precaución al intentar interpretar el significado del comportamiento canino. Pero una de las fortalezas del estudio, dijo Kikusui, es que pudieron medir una reacción de comportamiento en los perros (las lágrimas) en respuesta a un estímulo como reunirse con sus dueños, y luego pudieron demostrar un disparador fisiológico posible y relevante (la oxitocina) para ese comportamiento.

Por supuesto, los dueños de perros no necesitan que los convenzan de que sus perros los aman y los extrañan. Pero este tipo de investigación puede ayudar a obtener una comprensión más profunda de nuestros mejores amigos y el camino evolutivo que hemos tomado juntos. El hecho de que los humanos parezcan atraídos por los perros con ojos llorosos podría ofrecer una explicación de por qué este comportamiento surgió entre los perros en primer lugar, por ejemplo.

“Descubrimos que los ojos llorosos de los perros pueden facilitar el cuidado humano. Los perros se han convertido en compañeros de los humanos y podemos formar lazos”, dijo Kikusui. “En este proceso, es posible que los perros que muestren ojos llorosos durante la interacción con el dueño sean más cuidados por el dueño”.

Hay otras preguntas sin respuesta que el equipo de Kikusui u otros pueden esperar explorar en el futuro, agregó. No se sabe si los perros se vuelven más llorosos en respuesta a las emociones negativas, por ejemplo, o si muestran la misma respuesta de lágrimas cuando se reúnen en perros familiares perdidos hace mucho tiempo.