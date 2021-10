By

Twitch continúa investigando la brecha de seguridad que permitió a un usuario de 4chan filtrar al público datos altamente sensibles como el código fuente de la plataforma, referencias a una tienda aún no anunciada para competir con Steam y los ingresos de los creadores de contenido desde 2019 hasta ahora.

La compañía ha descubierto que expuso esos datos en internet “debido a un error en un cambio de configuración del servidor de Twitch, al que posteriormente accedió un tercero malintencionado”, según un comunicado publicado esta madrugada . Se descarta así que fuera un empleado .

Twitch asegura que no hay ninguna indicación de que las credenciales de los usuarios hayan quedado expuestas, y explica que la plataforma no almacena números completos de tarjetas de crédito, por lo que están a salvo.

No obstante, y para “extremar la precaución”, Twitch acaba de restablecer las claves de transmisión de todos los streamers. Los creadores que usen Twitch Studio, Streamlabs, Xbox, PlayStation o la aplicación móvil de Twitch para emitir en la plataforma no necesitarán hacer ningún cambio. Las personas que usen OBS u otro software podrían tener que actualizar manualmente la clave (disponible en este enlace) si la aplicación no estuviera conectada ya a Twitch.

En resumen, Twitch ha cambiado la clave de transmisión (stream keys) de todos los creadores de contenido, pero por el momento no está recomendando a los usuarios cambiar su contraseña ni activar la autenticación en dos pasos. Sin embargo, no tiene claro que no se hayan filtrado más datos (el usuario de 4chan decía que el archivo contiene solo la “parte 1” de la filtración).

Puedes cambiar tu contraseña de Twitch a través de este enlace, y extremar por tu cuenta las precauciones cambiando también el correo electrónico asociado al servicio o activando la autenticación en dos pasos para que te llegue un código de verificación al móvil la próxima vez que inicies sesión.