Twitch prohíbe las palabras "simp", "incel" y "virgen" en su plataforma

Filed to:

Filed to: Twitch

Foto : MARTIN BUREAU ( Getty Images )

Como parte de un proceso de reestructuración de sus políticas en torno al acoso y las conductas de odio, Twitch anunció el miércoles que las palabras “simp”, “incel” y “virge n” ya no estarán permitidas en la plataforma cuando sean utilizadas por streamers y comentaristas como insultos. Si se usan de manera amistosa, es de suponer que las palabras aún se pueda n usar.



Advertisement

Un portavoz de Twitch dijo a The Verge que la plataforma planea tomar medidas contra el uso de esos términos “ específicamente cuando se utilizan para referirse de forma negativa a las prácticas sexuales de otra persona”. Usar los términos por sí mismos de una manera que no insulte activamente a otros usuarios, agregó el portavoz , “ no conduciría a un baneo, pero tomaríamos medidas si se usaran repetidas veces de manera acosadora”.

Las nuevas reglas entrarán en vigencia oficialmente el 22 de enero y también incluirán políticas más estrictas sobre el acoso sexual . Entre los otros comportamientos prohibidos están “hacer declaraciones despectivas sobre las prácticas sexuales percibidas de otra persona o la moralidad sexual” y “atacar repetidas veces de manera negativa a otra persona con términos enfocados en la sexualidad , como ‘puta’ o ‘virgen’”.

Advertisement

Durante una reunión abierta transmitida en vivo el miércoles por la tarde, la directora de operaciones de Twitch , Sara Clemens, dijo que términos como “simp ”, “incel” y “virgen” no están específicamente permitidos porque a menudo se utilizan como “insultos para referirse negativamente a la actividad sexual de otra persona”. Clemens también señaló que la plataforma monitorizará los emotes , un conjunto de emoticonos específico de Twitch , sobre los términos prohibidos, y los eliminará cuando se reporten .

En junio, Twitch dijo que estaba “comprometida a continuar con nuestros esfuerzos para hacer de Twitch un entorno más seguro” después de que la plataforma comenzara a hacer frente a la ola de acoso sexual y denuncias de contenido de odio que la había plagado durante mucho tiempo.

Advertisement

Si bien no hay información sobre cómo los moderadores harán cumplir las nuevas prohibiciones , tendrán mucho trabajo por delante; una gran cantidad de personas se llaman unos a otros simps en Twitch.