Kaitlyn “Amouranth” Siragusa es una de las streamers más populares de Twitch. A partir de ahora ya no recibirá ingresos por publicidad en su canal. Siragusa es una de las figuras más populartes de la moda del Hot-Tub en la que streamers en bikini hacen distintas actividades desde una bañera.

Aunque los streams de Hot-Tub no vulneran para nada las normas de Twitch, la moda ha generado no poca polémica, y ahora la plataforma ha decidido tomar cartas en el asunto.

“ Ayer he sido informada de que Twitch ha suspendido la publicidad en mi canal”, escribía Siragusa en Twitter. “Twitch no se había puesto en contacto conmigo de ninguna forma ni me ha remitido ningún aviso al respecto . He sido yo la que he contactado con ellos después de darme cuenta de que toda la monetización había desaparecido de las estadísticas del canal”.

La streamer describió la desaparición de la herramienta de monetización como “alarmante”. Como YouTube, Twitch tiene la potestad de cortar completamente los ingresos de un canal si así lo cree necesario, pero nunca lo había hecho hasta ahora. S in embargo, u n investigador de seguridad descubrió, a comienzos de este mismo año, que la plataforma estaba investigando una funcionalidad llamada puntuación de seguridad de marca (Brand Safety Score) que busca seleccionar la publicidad más adecuada en función del contenido del canal y de su audiencia.

Siragusa se queja de que Twitch no ha comunicado ningún cambio en la política de uso de la plataforma: “Mucha gente se queja de que los términos y condiciones son confusos, pero al menos están ahí, y en ellos no aparece ninguna cláusula que diga que puedes ser metido en una lista negra de ingresos. Haciendo gala de su característica opacidad, lo único que Twitch me ha dicho es que no está claro cuando volverá mi canal a la normalidad o si llegará a hacerlo”.

Durante un stream posterior a la medida en la que Siragusa (de nuevo desde la bañera) leía las reacciones de sus fans a la decisión, la streamer ha abundado un poco más sobre las razones por las que encuentra la decisión tan preocupante: “El problema no es que me quiten los anuncios. El problema es que lo hagan sin clarificar cuales son los cambios en la política que han derivado en esa decisión. Sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Lo que no imaginábamos es que lo harían sin avisar y de incógnito”.

La streamer ha agradecido el apoyo a sus fans y ha expresado su alivio de que Twitch no sea su única fuente de ingresos. Actualmente, Siragusa percibe dinero de Instagram, Onlyfans, YouTube y de varios sponsors entre otros. Precisamente por eso, también ha recordado que otras streamers no son tan afortunadas. “Yo yengo suerte. Mis ingresos están diversificados, pero para la gente que no sea así, perder los anuncios en Twitch puede suponer la pérdida de su principal fuente de ingresos”.

Como la propia Kaitlyn se pregunta, la cuestión ahora es quiénes serán los siguientes. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos streamers de alto nivel que han hecho apuestas o han jugado a juegos de azar en la plataforma. “Si hay algo que los anunciantes odien más que el porno, es el juego”, explica la streamer, que también ironizó con el hecho de que haya anuncios de preservativos en la plataforma pero se penalice su contenido.