By

Publicar un tuit es saber que cualquier persona en el mundo puede leerlo llegado el caso, pero muy pronto puede que no sea siempre así. La red social prueba una nueva función que permite publicar tuits visibles solo a un grupo de usuarios definidos por el que escribe el mensaje.



Advertisement

La función no es muy diferente a la de amigos cercanos de Instagram , pero sería la primera vez que Twitter limita de esta forma la difusión de los mensajes en la plataforma. La compañía ya informó en julio del año pasado que trabajaba en una nueva opción que permitiese seleccionar a un grupo cerrado de amigos. Más de un año después, el desarrollador Alessandro Paluzzi ha descubierto evidencias de esa función, y lleva por nombre Flock (bandada, lo que tiene bastante sentido si hablamos de pajaritos azules). Eso sí, es muy probable que la función acabe llamándose de forma diferente cuando sea accesible a todos los usuarios.

De momento, lo que se sabe por los datos extraídos por Pa luzzi, Flock permite crear una lista de hasta 150 usuarios. Al tuitear, podemos seleccionar si queremos que el mensaje se publique de forma normal, o lo haga solo para ese grupo. En este segundo caso, solo los miembros del grupo podrán ver el mensaje y responder. También recibirán una notificación aparte informando del nuevo mensaje. Los miembros del grupo pueden editarse en cualquier momento y si sacamos a un usuario de la lista, este no será notificado.

No queda claro cómo encaja esta herramienta en otros proyectos de la red social como el que permitía supuestamente crear diferentes personalidades para tuitear sobre temas diferentes a públicos diferentes. Sea como sea, se nota que Twitter está buscando formas no solo de lograr que las conversaciones en su plataforma sean más sanas, sino de competir con aplicaciones como Teleg ram o Discord que se han convertido en el nuevo lugar de encuentro de conversaciones más privadas. Flock aún no tiene una fecha exacta de salida. [Engadget]