X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, aparentemente prohibió en la sombra al New York Times, limitando los enlaces a su sitio web para evitar que los usuarios vean tweets que mencionan la cobertura del periódico. La medida huele a una ironía particular dado que el Times es uno de los principales anunciantes de X y Actualmente está ejecutando campañas para promocionar su nuevo sitio de deportes llamado The Athletic. Eso es según un nuevo informe en Semafor , que comparó la participación en los tweets con enlaces al sitio web del New York Times con los tweets que enlazan a servicios de noticias competidores, incluida la BBC, CNN, Politico, el Wall Street Journal y el Washington Post. La participación en los tuits sobre el Times cayó dramáticamente a finales de julio y continuó cayendo a lo largo de agosto. Durante el mismo período, la participación en publicaciones sobre otros sitios de noticias aumentó o se mantuvo aproximadamente igual. Parece que X destacó al Times, específicamente, para limitar el acceso de los usuarios a su cobertura. X y el New York Times lo hicieron no responder inmediatamente a solicitudes de comentarios. Elon Musk no guarda silencio sobre su desprecio por el periódico más popular del mundo. El multimillonario lo dijo encantado de quitarle la insignia de verificación del Times en X en una entrevista reciente. Los datos utilizados en el informe de Semafor provienen de NewsWhip, una firma de análisis que rastrea la participación en las redes sociales. NewsWhip descubrió que el Times La interacción fue consistente en comparación con otros sitios de noticias en Facebook, lo que sugiere que el problema está solo en X. Por ejemplo, el expresidente Barack Obama publicó dos enlaces al New York Times en X durante la última semana. Las dos publicaciones fueron ambos vistos por menos de 900.000 usuarios, dramáticamente menos que cualquier otro tweet del ex presidente desde que X agregó datos sobre las vistas antes de este año. Semafor citó uno de los tweets de Obama sobre una historia en Politico, por ejemplo, que obtuvo 13 millones de visitas solo. Esta no es la primera evidencia de que Musk, celebrado por su ejército de devotos con cuadros azules como un defensor de la libertad de expresión, usa a menudo su plataforma para limitar el discurso de las personas que le molestan. En realidad, una montaña de evidencia sugiere que



Musk es un campeón de la censura. En agosto, las pruebas mostraron que X estranguló a los rivales de Musk al agregar un retraso para ralentizar la carga de las páginas cuando los usuarios hacían clic en enlaces a otros sitios web. El problema afectó a las plataformas de redes sociales competidoras, como como Facebook



, Hilos

, y Cielo azul, así como sitios de noticias, incluidos el New York Times y Reuters. Otros sitios web en categorías similares no se vieron afectados, lo que sugiere que el problema un ataque dirigido.



