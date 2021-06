“Noté un fuerte empujón y de repente todo se volvió negro a mi alrededor”. El relato de Michael Packard, un buzo profesional 56 años es de los que cuesta creer. Si nos atenemos a sus declaraciones y las de su compañero, el pescador de langostas fue tragado vivo entero por una ballena jorobada.



Eran alrededor de las ocho de la mañana frente a la costa de Herring Cove Beach, en la bahía de Cape Cod, al sureste de Boston. Packard saltó del barco y procedió a su segunda inmersión del día. Los pescadores de langostas suelen trabajar en grupos. Uno se sumerge mientras sus compañeros vigilan la inmersión desde una embarcación, pero en esta ocasión la captura se vio súbitamente interrumpida por una ballena jorobada. Según el relato de los pescadores, uno de estos animales que alcanzan los 16 metros de longitud y las 30 toneladas de peso se tragó al buzo cuando este estaba a unos 13 metros de profundidad. Packard, que estuvo consciente durante toda la bizarra experiencia, relata así lo ocurrido:

Al principio pensé que me había atacado un tiburón blanco, pero entonces pensé en los dientes y en que no sentía ningún gran dolor, y entonces me vino a la cabeza: Oh Dios mío. Estoy en una ballena. Estoy en la boca de una ballena y me está intentando tragar. Podía sentir que me desplazaba y los músculos presionando a mi alrededor. Pensé que no lo contaba. ¡Estoy frito. Estoy muerto!... y pensé en mis hijos. Tienen solo 12 y 15 años.