Una auténtica inundación de porno ha anegado esta semana no pocas páginas web, entre ellas las de medios tan conocidos como el Washington Post, New York Magazine, o Huffington Post. ¿El culpable? Un dominio caducado perteneciente a un servicio de vídeo extinto.



El incidente tuvo lugar a media tarde del jueves, cuando los lectores que visitaban estas páginas de repente se encontraron con auncios muy explícitos que les remitían a vídeos titulados Bottoms Up Brianna, Naughty Spy Girls Part 2, o Marsha and Megan Make a Mean Team. El incidente llegó incluso a mostrar porno en algunas páginas de G/O Media, la compañía propietaria de Gizmodo, pero los técnicos lograron retirarlos de las páginas afectadas a los pocos minutos.

Resulta que una compañía llamada 5 Star Porn HD acababa de comprar el dominio de VidM e, una página de alojamiento de vídeos no por nográficos que hace años quiso competir con YouTube. VidMe no logró su objetivo y acabó cerrando en 2017, pero nadie se ocupó de liquidar el dominio, que siguió reservado hasta esta semana, momento en que 5 Star Porn HD aprovechó para comprarlo.

Lo que no está claro al 100% es qué causó la aparición de los vídeos con contenido para adultos en las páginas. Una de las teorías es que 5 Star Porn HD redirigió el dominio de los vídeos a su homepage y el código abandonado en los sitios afectados hizo aparecer los anuncios. Tampoco está claro si 5 Star Porn era consciente del problema que iba a causar o tan solo fue una maniobra inocente que se convirtió en desastre debido a la desidia a la hora de mantener el código. En Gizmodo se han puesto en contacto con la compañía para tratar de recabar más información, pero aún no ha recibido respuesta.