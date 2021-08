By

Una nueva investigación en Reino Unido acaba de aportar la prueba más clara que hemos visto hasta ahora de cómo de protegidas están las personas vacunadas con pauta completa contra la variante Delta del coronavirus . Gracias a su base de datos actual , los investigadores estiman que las vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech y la Universidad de Oxford/ AstraZeneca tienen entre un 50% y un 60% de eficacia a la hora de prevenir la infección por la variante Delta, incluidos los casos de asintomáticos. Si bien estos hallazgos indican que las vacunas aún pueden limitar la transmisión de la variante Delta, también reflejan una caída sustancial en su capacidad para prevenir cualquier infección, en comparación con su fuerza contra otras cepas anteriores del virus.

Los nuevos datos son cortesía del estudio REACT-1, un proyecto dirigido por investigadores del Imperial College London para monitorizar la propagación de la pandemia en Reino Unido. Como parte del estudio, se reclutó al azar a voluntarios y se realizan regularmente pruebas de hisopado en casa para detectar el virus. En esta última ronda de pruebas participaron unas 100. 000 de todo Inglaterra, que fueron evaluadas entre el 24 de junio y el 12 de julio de este año. Para entonces, Delta ya era la cepa dominante que circulaba por Reino Unido.

Durante ese tiempo, dijeron los investigadores, alrededor del 0,63% de los voluntarios se infectaron — 1 de cada 158— un nivel de propagación comunitaria que no habían visto en su estudio desde los picos anteriores de octubre y enero. Pero los que estaban completamente vacunados tenían tres veces menos probabilidades de dar positivo que los no vacunados. Basándose en esos datos, los científicos de REACT-1 estiman que la vacunación completa con cualquiera de estas dos vacunas tiene entre un 50% y un 60% de efectividad a la hora de prevenir la infección (por la razón que sea , ya que la efectividad no se desglosa en función de cada tipo de vacuna).

Los resultados son diferentes a los de otros estudios en Reino Unido y en otros lugares, que han estimado que la vacuna Pfizer tiene una efectividad de alrededor del 88% contra la variante Delta y del 67% para la vacuna AstraZeneca . Estos estudios solo rastrearon los casos en los que las personas se enfermaron seriamente , mientras que el estudio REACT-1 intenta dar cuenta de todas y cada una de las infecciones causadas por el virus, incluidas las asintomáticas .

Algunas investigaciones recientes han sugerido que es más probable que Delta se abra paso e infecte a personas vacunadas, y que las personas vacunadas infectadas podrían tener inicialmente una carga viral similar a la de las personas no vacunadas, lo cuál es peligroso, porque implica que también podrían ser tan contagiosas como las no vacunadas. Pero esta nueva investigación en realidad mostró que, en promedio, las personas vacunadas tenían cargas virales más pequeñas , mientras que otros estudios han encontrado que las personas vacunadas eliminan su infección más rápido, lo que cuál limita su ventana de transmisión.

En conjunto, es una buena señal que las vacunas aún reduzcan significativamente las probabilidades de que alguien transmita el virus a otros, incluso con la variante Delta . Al mismo tiempo, las estimaciones de prevención de infección de Delta son sustancialmente más bajas que las que habían aparecido en el pasado. Las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna, en particular, anteriormente lograban prever más del 90% de todas las infecciones, y las personas vacunadas infectadas tenían cargas virales mucho más bajas. Así que , aunque estas vacunas te mantienen fuerte contra los peores efectos adversos de la variante Delta, ya no es realista afirmar que las personas tienen una protección casi completa contra el virus .

“Estos hallazgos confirman nuestros datos anteriores que de muestran que ambas dosis de una vacuna ofrecen una buena protección contra la infección. Sin embargo, también podemos ver cómo todavía existe el riesgo de infección, ya que ninguna vacuna es 100% efectiva, y sabemos que algunas personas con la doble pauta de la vacuna pueden enfermar por culpa del virus”, dijo Paul Elliott, director del programa REACT de la Imperial’s School of Public Health londinense en un comunicado.