Captura de pantalla : The Q / YouTube

Hemos visto muchas veces a artistas callejeros haciendo ese truco como estatuas vivientes, pero ¿Cómo se hace? El secreto de sentarse en el aire no tiene que ver con la magia, sino más bien con tener buenos conocimientos de trabajar el metal. Un ingeniero lo explica paso a paso.



El responsable del canal The Q hace de todo, desde pintura con técnica Hydro Dipping casera, a coches caseros, coches con cerillas y revelar trucos de ilusionismo. De eso va precisamente su último vídeo , en el que corta y suelda las piezas metálicas para hacer una especie de exoesqueleto que va por dentro del pantalón. La pieza se engancha a una plataforma en el suelo y permite doblar la rodilla, lo que crea la ilusión de que el artista se ha sentado sobre el mismísimo aire. Un poco de tela para ocultar la base en el suelo completan el efecto.

Recientemente, The Q también repasó cómo hacer la pieza necesaria para hacer ese otro truco tan conocido de sentarse completamente en el aire a garrado a un palo o a una simple barra. Como sie mpre. No hay nada de magia. Solo técnica y un poco de buena mano con la puesta en escena. [The Q]