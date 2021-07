Imagen : Nintendo

Algunos juegos tienen secretos ocultos, y otros tienen retos que no están pensados para que los complete un humano normal. Zelda: Breath of the Wild entra en esta segunda categoría gracias a algunos misterios como este, un cofre que por fin han logrado abrir tras cuatro años de intentos.

El cofre en cuestión se encuentra en Aris Beach, o más bien habría que decir debajo de Aris Beach. Según el jfe de la comunidad del juego Swiffy22, el cofre era considerado imposible por todos los que habían intentado abrirlo. ¿El problema? Que solo aparece cuando estás a menos de 60 metros de él, pero inmediatamente comienza a hundirse y desaparece en siete segundos. Algunos jugadores han tratado de detenerlo creando plataformas de hielo, pero desaparece igualmente.

El jugador que por fin ha logrado abrirlo es un youtuber que responde al nombre de Kleric y su jugada ha consistido en acceder al cofre desde abajo para interceptarlo y usar el poder de stasis y una bomba detonada en el aire. Después uso flechas para impulsar la bomba y el cofre hasta que la detonación impulsa el artefacto lo suficiente como para atraparlo con magnesis y posarlo en una plataforma cryonis. Si suena complicado es porque lo es. Este es el vídeo de la hazaña.

Por supuesto, el punto de todo esto es descubrir qué tesoros hay dentro del cofre. Después de todas las molestias que se ha tomado Kleric cabe pensar que el condenado cofra contendrá algún tipo de espada o artefacto mítico ¿no?.... Pues no exactamente. El cofre tenía una pieza de ámbar. Está claro que este tipo de logros ya no se hacen por el botín, sino por amor al juego puro y duro.