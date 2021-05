Un nuevo coronavirus puede estar saltando de los perros a las personas

Foto : Noam Galai ( Getty Images )

Un grupo de científicos teme haber descubierto otro coronavirus capaz de infectar a los humanos. El virus se ha detectado en pacientes que padecen neumonía en Malasia y probablemente se originó en perros. Sin embargo, en este punto, no se sabe con certeza si el virus realmente está causando una enfermedad o si podría propagarse entre las personas.



Incluso antes de que comenzara la pandemia de Covid-19 a fines de 2019, los científicos de enfermedades infecciosas estaban preocupados por los coronavirus. Estos patógenos de bolas puntiagudas infectan una amplia gama de animales, y las experiencias del SARS en 2003 y MERS en 2012 ya habían demostrado que los nuevos coronavirus podían saltar regularmente de animales a personas. Como ha demostrado el covid-19 desde entonces, la combinación correcta de cambios genéticos podría permitir que estos virus se conviertan en un germen humano ampliamente extendido.



Al principio de la pandemia, los investigadores de la Universidad de Duke y otros lugares comenzaron a desarrollar pruebas destinadas a detectar todo tipo de coronavirus en nuestra sangre, tanto los que ya se sabe que infectan a humanos y otros animales, como los virus aún desconocidos que podrían representar una corriente o peligro futuro para nosotros. Ahora, parecen haber identificado una de esas posibles amenazas.



Usando su nueva prueba altamente sensible, el equipo analizó muestras de hisopos nasales almacenados recolectados de 301 pacientes en Sarawak, Malasia que fueron hospitalizados con neumonía entre 2017 y 2018. En ocho de estos pacientes (2.7%), encontraron rastros de ARN de un coronavirus canino , aunque las implicaciones de su descubrimiento no estaban del todo claras en ese momento.

En su último trabajo, publicado el jueves en Clinical Infectious Disease, pudieron utilizar pruebas más convencionales para detectar el virus en dos de los pacientes. También lograron aislar y hacer crecer el virus en el laboratorio, lo que les permitió secuenciar su genoma. Una vez que lo hicieron, determinaron que el virus era una mezcla recombinada de un coronavirus canino y felino, que pertenecen al mismo género llamado alfacoronavirus, y que nunca se había documentado antes.

“Este es el primer informe de un nuevo alfacoronavirus recombinante canino-felino aislado de un paciente con neumonía humana”, escribieron los autores del estudio.



El hallazgo es preocupante, ya que parece ser el primer caso conocido de un coronavirus canino que salta la barrera de las especies a los humanos. También parece portar una mutación única entre los coronavirus caninos, pero no entre otros coronavirus humanos: una deleción de material genético en su proteína N que podría estar permitiendo que nos infecte mejor.



“Aparentemente, la eliminación está asociada de alguna manera con la adaptación [del virus] durante este salto de animal a humano”, dijo a NPR la autora del estudio Anastasia Vlasova, viróloga de animales de la Universidad Estatal de Ohio.



Los autores advierten rápidamente que no han cumplido con algo llamado postulados de Koch, el conjunto de criterios que utilizan los científicos para confirmar que un presunto agente infeccioso está causando enfermedades en las personas. Además, si bien las personas en este estudio estaban enfermas de neumonía y tenían este virus en el torrente sanguíneo, eso no significa necesariamente que su enfermedad fue causada por el virus. Entonces, en este punto, no sabemos si su nuevo virus es realmente un germen humano. Incluso si ese fuera el caso, no sería necesariamente motivo de alarma inmediata. Las nuevas epidemias y pandemias surgen a menudo de la transmisión zoonótica (de animal a humano), pero no todas las transmisiones zoonóticas se convierten en una amenaza importante para nuestra salud. En este momento, ni siquiera sabemos si este virus es capaz de propagarse entre personas, la característica principal que permitió que el covid-19 se convirtiera en nuestra última pandemia.



Eso no quiere decir que esta investigación no sea importante. Si se valida el trabajo del equipo, su hallazgo se convertiría en el octavo patógeno de coronavirus conocido en humanos, así como el cuarto descubierto en menos de 20 años. También vale la pena vigilar de cerca el riesgo de que el virus se adapte aún más a las personas de una manera más destructiva. Con ese fin, los investigadores dicen que se debe trabajar más para descubrir con qué frecuencia se puede encontrar este (y otros coronavirus caninos) en las personas, cómo se propaga y su potencial de causar enfermedades.



“Nuestros hallazgos subrayan la amenaza para la salud pública de los animales CoV y la necesidad de realizar una mejor vigilancia para ellos”, escribieron.