Un youtuber entra sin ser visto en SpaceX y graba la Starship por debajo

Caesar, un aspirante a youtuber que gestiona el canal “Loco VlogS”, se grabó a sí mismo invadiendo las instalaciones de SpaceX en el sur de Texas y alcanzando la plataforma de lanzamiento de la Starship, donde se encontraba el prototipo SN11 que unos días después explotaría en el aire durante un vuelo de prueba.

“Muchachos, os dije que esto no sería como en otros canales”, dice el youtuber mientras se acerca al cohete para verlo desde abajo. “Esta cosa es enorme”

El vídeo, que ha sido borrado, se subió originalmente a YouTube el domingo 21 de marzo. Se cree que fue grabado uno o dos días antes, en horas de la tarde.

“Puedes ver los propulsores, los motores”, dice Caesar mientras graba de cerca los tres motores Raptor de la Starship. Es un punto de vista del cohete que solo habíamos visto en fotos subidas por Elon Musk a su cuenta de Twitter.

Ceasar confirmó en un segundo vídeo que invadió la propiedad privada de SpaceX. “Hice0 algo malo, no era mi intención hacerlo”, dice. “Solo quería pedir disculpas a todos porque lo que hice, sí, estuvo mal y, sí, fue ilegal, pero a mis ojos y en ese momento no pensé en eso. Sé que tendría que haber pensado en que estaba invadiendo una propiedad privada y eso, pero lo que pasaba por mi mente en ese momento es que no iba a tener esa oportunidad de nuevo”.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que regula los lanzamientos espaciales, está al tanto del video y se lo señaló a SpaceX . “Mantener la seguridad física de una instalación de lanzamiento es un aspecto importante para garantizar la seguridad pública”, dijo a The Verge un portavoz.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así . En 2019, un hombre fue arrestado después de publicar fotos de sí mismo cerca de otro prototipo de la Starship.