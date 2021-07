Imagen : Heritage Auctions / Kotaku / Mark Wilson (Getty Images)

Super Mario 64 es un buen juego, pero ¿pagarías millón y medio de dólares por una copia? Probablemente no, y yo tampoco, pero alguien sí lo ha hecho. Una copia completamente sellada del juego acaba de venderse en subasta por la desopilante cifra de 1.560.000 dólares.

La operación bate ampliamente el anterior récord por un videojuego, que lo tenía una copia ultra rara de The Legend of Zelda que se vendió por 870.000 dólares el pasado 9 de julio.

La subasta ha tenido lugar en Heritage Auctions, y la copia del juego recibió un 9,8 en la escala Wata, que mide (nada oficialmente, pero lo hace) la calidad y el estado de conservación de los videojuegos antiguos en atención a diferentes características. La copia de Super Mario 64 se considera una de las pocas que se conoce sellada y en semejante estado de conservación casi prístino. La subasta comenzó en 100.000 dólares el pasado 9 de julio y terminó el día 11.

Antes del récord batido por Zelda, la anterior copia más cara de un videojuego era una copia de Super Ma rio Bros para NES que se subastó por 660.000 dólares en abril de este mismo año. Se diría que el mercado de coleccionismo extremo de videojuegos cada vez puja más alto.

Los videojuegos no son el único producto de consumo que está alcanzando precios millonarios en subasta. Las cartas de Pokémon son otro ejemplo de coleccionismo que se ha salido completamente de madre, con cartas raras que cuestan miles y miles de dólares. A este paso no nos extrañaría ver una carta de Pokémon o un juego de Nintendo de hace 30 años venderse por más de cinco millones de dólares. No puedo evitar pensar en los juegos de aquella época que vendí o regalé.