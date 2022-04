By

Por fin. Una de las sagas de videojuegos más emblemáticas regresa: Monkey Island, y nada más y nada menos que de la mano de su creador. Sí, Ron Gilbert ha regresado para hacer un tercer juego de Monkey Island, y llegará este mismo año.

El primer juego de la saga, The Secret of Monkey Island, una aventura gráfica de tipo point and click, llegó en 1990 dirigido por Ron Gilbert y escrito por Gilbert junto a Dave Grossman y Tim Schafer. Un año después, en 1991, llegó la secuela, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge a cargo del mismo equipo, liderado por Gilbert. Desde entonces han llegado muchos juegos que llevan el nombre de Monkey Island, pero ninguno ha sido creado por Gilbert. Para los fanáticos, una verdadera secuela jamás ha existido.

Eso cambia ahora. Ron Gilbert ha anunciado que lleva dos años trabajando en un nuevo juego de la saga, que llegará 31 años después de la última entrega de la que formó parte. Su nombre es Return to Monkey Island y Dave Grossman también ha regresado para este proyecto como diseñador y escritor. El juego estará disponible en algún momento de este mismo año 2022, y luce espectacular en su primer tráiler.