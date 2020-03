Uno de los mejores Castlevania llega por sorpresa a iPhone y Android, y ya puedes jugarlo

Imagen : Konami.

Symphony of the Night es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos en la historia de Castlevania, y si por alguna razón no has podido jugar a este clásico desde su debut en 1997, ahora es tu oportunidad. El juego ha llegado por sorpresa a iOS y Android.

Castlevania: Symphony of the Night es un metroidvania centrado en la exploración y las plataformas, protagonizado por el conocido Alucard. Esta vez, Konami le dio las riendas al director Koji Igarashi del juego, quien marcó un antes y después en la saga al darle un giro completo a la jugabilidad. Es por esto que tantos gamers consideran a Symphony of the Night como uno de los mejores Castlevania jamás creados.

Advertisement

El título originalmente debutó en la primera consola PlayStation, pero desde entonces ha llegado a un montón de plataformas más, incluyendo Xbox 360 y PlayStation 4. Ahora, Symphony of the Night está disponible también para iOS en la App Store y para Android en la Google Play Store, por un precio de 2,99 dólares.