Usa este truco para limitar rápidamente la fecha de los resultados de tus búsquedas en Google

Una búsqueda en Google bien tirada puede mostrar los resultados más relevantes en cuestión de segundos. Pero el problema con est os resultados que Google considera los más adecuados no siempre son los más recientes de un tema.

Esto es algo que me pasa todo el tiempo. Por ejemplo, e stoy constantemente buscando en Google estudios concretos sobre cosas. Si en los resultados no me aparecen los más recientes y relevantes, me lleva mucho más tiempo obtener la información que necesito.

Pero afortunadamente, un usuario de Reddit me dio una solución sencilla . Puedes añadir límites al rango temporal de tu búsqueda directamente en el cuadro de texto. Esto es lo que debes hacer:

Puedes filtrar en un rango concreto de años escribiendo “before: <año >“ y “after: <año >“ en cualquier búsqueda. Es m ucho más rápido que hacer clic en el menú de “opciones ” y seleccionar a mano el rango .

Esta técnica puede ser especialmente útil para buscar información sobre software o trucos de programación, que pueden cambiar mucho en el lapso de unos pocos años.

Un ejemplo rápido: Imagina que queremos informarnos de otros grandes brotes de coronavirus que ha habido antes del recién bautizado como COVID-2019. Bastaría con escribir “before:2019" para que nos aparezca información anterior a este nuevo brote del año 2019.

S i realiz as búsquedas con frecuencia donde necesitas los resultados de un peri odo de tiempo determinado o simplemente deseas la información más reciente de un asunto , esta es la forma más rápida de conseguirlo .