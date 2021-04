Vídeo 8K, Face ID bajo la pantalla y adiós al formato mini: estos podrían ser los cambios en los próximos iPhones

Imagen : Justin Sullivan (Getty Images)

Apple parece estar preparando grandes cambios para su línea de iPhones de los próximos años. Es muy probable que veamos el adiós definitivo al notch, lentes de 48 mpx y mucho más, si la información que ha adelantad o el famoso analista Ming-Chi Kuo es correcta .

Advertisement

Según Kuo, de cara a 2022 Apple planea reducir las opciones de pantalla disponibles, y eso significa que no veremos más el formato mini después de la siguiente h ornada de teléfonos . Todo apunta a que la pantalla de 5,4 pulgadas de los iPhone mini no han sido el éxito de ventas que esperaban los de C upertino, así que han decidido dar carpetazo al formato y limitarse a solo dos tamaños diferentes de pantalla.

Otro que dice adiós es el reconocible notch de los iPhone , ya que e ntre los planes de Apple está convertirlo en un agujero en pantalla para 2022. Según lo que apunta Kuo, Apple quiere trasladar la tecnología de Face ID bajo la pantalla y espera poder hacerlo para el 2023.

Las últimas mejoras que la nzará Apple en sus iPhone el próximo año tienen que ver con la cámara. Según parece, los nuevos modelos incluirán lentes de 48 megapíxeles y serán capaces de grabar imágenes a una resolución 8K. [Vía: MacRumors]