Una de las principales críticas que se le ha hecho al popular servicio de mensajería es la mala compresión que tienen los vídeos y fotos. Una versión futura de WhatsApp lo solucionará ofreciendo más control sobre la cantidad de compresión que aplicamos en el material enviado .



La información ha aparecido en WABetaInfo, quienes cuentan que la ansiada función se encuentra actualmente en desarrollo para la aplicación de Android, y que presentarían tres opciones de calidad en los envíos: “Automático”, “Mejor calidad” o “Ahorro de datos”.



Dicho de otra forma, de confirmarse oficialmente, WhatsApp permitirá de manera sencilla a los usuarios controlar, por ejemplo, los límites de datos, o bien reducir la cantidad de compresión para garantizar que las imágenes o los videos se envíen con la mejor calidad posible.



En cuanto a la posible fecha del lanzamiento de la función, no se sabe nada, y desde WABetaInfo se especifica que en estos momentos solo se está probando la beta con Android y no con iOS. [WABetaInfo vía The Verge]