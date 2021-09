By

Si eres de los que tiene una cruzada con las dichosas notas de audio de WhatsApp estás de enhorabuena, Facebook está trabajando en una función para transcribirla s automáticamente.

Advertisement

Como ha desvelado WABetaInfo, el portal que suele adelantar todas las novedades de WhatsApp, la compañía está trabajando actualmente en esta función, aunque se desconoce cuándo podría llegar. Según la información, ahora junto al audio aparecerá una opción que nos permitirá transcribir la nota de audio y poder ver su contenido en formato de texto en vez de tener que escucharlo . También existirá la posibilidad de transcribir solo una parte determinada del audio.

Curiosamente, no será el propio Facebook quien se encargue de la transcripción, sino que será Apple quien proporcione la tecnología que haga esta labor. De paso, los de C upertino aprovecharán los datos recabados para mejorar su sistema de reconocimiento auditivo.

Creo que la gran mayoría de personas encuentra útiles las notas de audio de WhatsApp (sobre todo cuando no exceden cierta duración) , pero no siempre estamos en un lugar donde podemos escucharlas , así que esta función será bien recibida. Eso sí, seguro que Facebook no se hace responsable de todos los malentendidos que surjan con todos esos mensajes que sean mal transcritos.