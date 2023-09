Informe: El compromiso con la propaganda extranjera se está disparando en la X de Elon Musk

Érase una vez Twitter (ahora rebautizado como X) rutinariamente intentaba etiquetar lo que se consideró Sitios de noticias “afiliados al estado”, en un esfuerzo por resaltar la posible desinformación y propaganda gubernamental. Después de que Elon Musk se hiciera cargo de la plataforma a finales del año pasado Sin embargo, al año siguiente decidió poner fin a esa política. Como era de esperar, una nueva investigación muestra que, dado que M usk eliminó el etiquetado mediático del sitio, la interacción de los usuarios con la propaganda extranjera se ha disparado.



Un nuevo informe de NewsGuard, que analiza las tendencias de los medios, afirma que sitios como RT y TASS de Rusia, China Daily y PressTV de Irán, han visto explosiones en la participación de los usuarios desde que X eliminó sus etiquetas de medios a principios de este año. De hecho, el informe afirma que, en los 90 días siguientes la eliminación de las etiquetas “afiliadas al estado” de estas organizaciones, la interacción con publicaciones de las versiones en inglés de sus cuentas, disparadas por alrededor del 70 por ciento.

El informe señala:

RT de Rusia obtuvo la mayor participación después de que los usuarios de X ya no tuvieran acceso a la información del medio, que cambió su nombre. la Rusia más transparente hoy hace varios años—es operada por el gobierno del presidente del país, Vladimir Putin. Casi duplicó su participación, a 2,5 millones de me gusta y republicaciones desde 1,3 millones, después de la eliminación de la divulgación. Tras el cambio en la política X, Rusia TASS aumentó su participación en un 63 por ciento, PressTV de Irán en un 97 por ciento y Global Times de China en un 26 por ciento.

(Cabe señalar que, aunque el gobierno de Estados Unidos ha accused them de ser medios de propaganda, algunas de estas organizaciones han desautorizado previamente afirma que carecen de independencia editorial. Existe un argumento continuo sobre qué cuenta exactamente como una organización de medios “afiliada al estado”.)

La propaganda extranjera está siendo impulsada por el algoritmo de X, afirman los investigadores

¿Por qué, exactamente, los usuarios interactúan con este tipo de contenido con mucha más frecuencia? Bueno, según el informe de NewsGuard, el propio algoritmo de X aparece amplificar el contenido, creando así una audiencia más amplia para él. Antes de la adquisición de Musk, Twitter afirmó que el contenido del “estado” Los medios afiliados nunca podrían ser impulsados por su algoritmo. Sin embargo, NewsGuard dice que, desde la adquisición de Musk, las historias de sitios como RT y China Los diarios se recomiendan algorítmicamente en los feeds “Para ti” de los usuarios con cierta regularidad. Investigaciones anteriores han destacó esta tendencia, mostrando que los cambios de Musk han permitido que las campañas de desinformación extranjeras ganen una visibilidad cada vez mayor.

Jack Brewster, analista de NewsGuard, le dijo a Gizmodo que está claro que, bajo Musk, X ahora brinda a los lectores mucha menos información sobre las fuentes. de la que obtienen sus noticias , y que los procesos de filtrado de información recientemente modificados del sitio, claramente «han tenido un efecto sustancial en la forma de La desinformación se difunde en la plataforma”.

Los cambios de Musk han hecho que un paisaje informativo ya complejo sea mucho más confuso

Por supuesto, es importante tener en cuenta que el problema de desinformación de Twitter/X no comenzó con Elon Musk. La plataforma ha siempre sido un pozo negro de propaganda y gran parte de esa propaganda no se origina a través de organizaciones de noticias, ya sean afiliadas al estado o no. Ejércitos de robots y trolls, armados por agencias gubernamentales, operativos políticos, celebrities, y contratistas sombríos, se utilizan habitualmente para manipular el flujo de información en el sitio. También recientemente salió a la luz que, en los años anteriores Para el lanzamiento de las etiquetas de medios “afiliadas al estado”, Twitter ayudó descaradamente amplificar Los propios esfuerzos de propaganda de Estados Unidos en Medio Oriente, lo que significa que difícilmente podría considerarse un árbitro neutral de la información durante ese período.

La política de etiquetado de medios de Twitter, que Musk eliminó, también fue un desastre. En particular, la plataforma calificó a organizaciones de noticias afiliadas al estado dirigidas por enemigos geopolíticos (China, Rusia e Irán), pero no repartió Etiquetas similares para medios de comunicación occidentales. Radio Europa Libre, la organización de noticias financiada por el gobierno que, durante el apogeo de la Guerra Fría, recibió importantes fondos encubiertos y dirección programática de la CIA, y que sigue siendo financiado por el gobierno, nunca recibió el mismo trato que RT o el China Daily. Voice of America, una red de noticias abiertamente estatal, tampoco fue nunca etiquetada hasta que Musk apareció.Estas organizaciones estadounidenses han afirmado que sus políticas editoriales las diferencian de las organizaciones de medios estatales extranjeros.

Brewster reconoce fácilmente que la política de etiquetado anterior a Musk tenía algunos problemas, aunque señala que los cambios recientes claramente han prescindido de barreras importantes. que, por endebles que sean, fueron diseñadas para combatir una cierta cantidad de contaminación de información en la plataforma.

“No creo que Twitter antes de Musk hiciera las cosas a la perfección”, dijo Brewster. “Pero creo que siempre deberíamos intentar pensar en Nuevas formas de brindar a las personas más información en lugar de menos, especialmente en las plataformas de redes sociales, donde la responsabilidad y la transparencia generalmente están al lado de ninguno. Creo que estas plataformas (Internet en general) no fueron realmente diseñadas para difundir información de manera responsable. En lugar de mejorar, sin embargo, esta situación parece estar empeorando”.