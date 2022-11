En un documento enviado al grupo de la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido, Microsoft utiliza una gran cantidad de datos para demostrar que la compra de Activision Blizzard no perjudicará a Sony ni a Nintendo. De hecho , sugiere que el acuerdo realmente ayudará a Xbox a competir con esas otras compañías de juegos. Como parte de este argumento, Microsoft admite que PlayStation tiene mejores juegos exclusivo s, lo que otorga más munición a aquellos supuestos fanáticos que viven una absurda “guerra de consolas” para demostrar cuánto aman su caja de plástico favorita.

A medida que Microsoft continúa con sus intentos de adquirir Activision Blizzard a través de su compra masiva por 70.000 millones de dó lares, se sigue encontrando con gobiernos y reguladores molestos que parecen pensar que tal vez, solo tal vez, una de las compañías tecnológicas más grandes del planeta no debería poder comprar una de las mayores compañías de videojuegos de la historia. Como resultado de este inconveniente , Microsoft y Xbox han pasado la mayor parte de este año entre tribunales y audiencias de comités reguladores tratando de pintar la imagen de que Xbox es una marca pequeña, con apenas ventas y sin poder real en comparación con Nintendo y Sony.

Su último intento se produjo a través de documentos recientemente publicados por la CMA del Reino Unido. En ellos , Microsoft argumenta que Sony y Nintendo tienen juegos exclusivo s de “mejor calidad” que venden más que sus propios juegos .

En lo profundo de este largo documento publicado en la web de CMA, Microsoft incluye una sección en la que sugiere que incluso si hiciera de Call of Duty una franquicia exclusiva de Xbox (aunque señala nuevamente que tampoco tiene planes de hacerlo), aún así no importaría porque Sony y Nintendo simplemente tienen sus propias exclusivas de mejor venta y mayor calidad. En la subsección 3.67, titulada “Sony tiene más juegos exclusivos que Microsoft, muchos de los cuales son de mejor calidad”, Xbox dice que los acuerdos de exclusividad “no son poco comunes” en los videojuegos, y que Sony tiene sus propios juegos exclusivos, como el The Last of Us y God of War.

“ Tanto los juegos propios exclusivos de Sony como los de Nintendo se encuentran entre los más vendidos en Europa y en todo el mundo”, dijo Microsoft . “El contenido exclusivo actual de Sony incluye destacados títulos propios como The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War y Spider-Man. Además de tener contenido totalmente exclusivo, Sony también ha llegado a acuerdos con otras compañí as que requieren la “exclusión” de Xbox del conjunto de plataformas en las que estos publishers pueden distribuir sus juegos”.

Básicamente, Microsoft dice que nunca hará de Call of Duty una franquicia exclusiva en sus consolas, al tiempo que argumenta que si lo hiciera, no importaría de todos modos porque el juego no es realmente tan importante para Sony o Nintendo. Gran parte de la respuesta de la compañía a la investigación de la CMA gira en torno a restar importancia a Call of Duty, diciendo que no es un juego único en su estilo, y señalando las encuestas y reseñas de los fanáticos para mostrar que otros juegos son mucho más populares y aclamados por la crítica que el FPS anual de Activision.

Y así, continúa la saga de fusión de Activision Blizzard King con Microsoft . La CMA, y otros grupos y reguladores, continuarán hurgando e investigando el polé mico acuerdo mientras Microsoft intenta convencer a todos de que no se preocupen, y Sony hace lo contrario. Haga sus apuestas sobre cómo terminará todo esto. Y también trata de no pensar en cuántas malas personas en Activision terminarán mucho más ricas una vez que finalice este acuerdo.